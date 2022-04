Kontroverser YouTuber gibt 4,8 Millionen Euro für eine Pokémon-Karte aus, trägt sie als Halskette

Wieso ist die Karte so teuer? Als wäre es nicht schon ausreichend auffallend, ein Wrestling-Outfit mit einer Pokémon-Karte zu schmücken, muss es auch noch die teuerste Pokémon Karte der Welt sein. Doch was macht die Karte so besonders?

Der YouTuber Logan Paul gab am Sonntag, dem 03. April 2022 sein WrestleMania-Debüt und trug dabei eine 5,4 Millionen Euro teure Pokémon-Karte als Halskette. Die Pikachu-Illustrator-Karte des 27-Jährigen hält den Rekord für die teuerste, in einer privaten Auktion verkauften Pokémon-Karte.

