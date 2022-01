Ahnungsloser Mann kauft Pokémon-Karten für 3.000.000 €, ohne Experten zu fragen – Wird betrogen

Das kam jetzt raus: Nachdem sich die Zweifel an der Box mehrten, hat Logan Paul das teure Paket jetzt wirklich ausgepackt. Und tatsächlich: Statt Karten der ersten Edition von Pokémon, waren „G.I: Joe Booster“-Packs in dem teuren Paketen.

Ohnehin war die Herkunftsgeschichte der Box dubios: Angeblich hatte jemand ein Haus in Kanada gekauft, und dort die Box irgendwo im Schrank gefunden. Das gilt in der Pokémon-Community als „Running Gag“ für eine dubiose Herkunfts-Geschichte, ähnlich wie „vom Laster gefallen“.

Wie reagierten die Experten? Weise Pokémon-Experten merkten früh an, diese Box könne ein Betrug sein. Die Seite „Pokebeach“, die sich mit solcherlei Dingen auskennt, meinte bereits am 31.12.2021: Hier ist was faul (via pokebeach ).

Am 20. Dezember twitterte er, diese Box sei „authentifiziert“, also garantiert echt.

