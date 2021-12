Der bekannte amerikanischer YouTuber Logan Paul hat mit einem neuen Projekt für eine Kontroverse gesorgt: 15 alte Handheld-Konsolen von Nintendo hat er in Epoxidharz gegossen und einen Tisch daraus gebaut. Die einen hassen ihn dafür – andere verstehen nicht, woher der Hass kommt.

Wer ist der YouTuber? Logan Paul gilt als äußerst kontroverser YouTuber und Internet-Persönlichkeit. Spätestens seit seinem Boxkampf gegen Kollegen KSI 2018 ist sein Name weltweit bekannt. Der Kampf wurde wiederholt und hat selbst Twitch-Stars wie xQc dazu gebracht, es ihm nachmachen zu wollen.

Der YouTuber folgt dabei vielen Trends, mit denen er seine Persönlichkeit und seinen Namen stärken kann. 2018 etwa stieg er in Fortnite ein, obwohl er sich dafür vorher nie interessierte. Im Februar 2021 kaufte er Pokémon-Karten für 2 Millionen US-Dollar.

Paul zieht dabei mit seinen Videos und Posts auch immer wieder Ärger auf sich und scheint auch absichtlich zu provozieren. 2017 etwa kaufte er einen funktionierende GameBoy Color, nur um ihn kurz darauf mutwillig auf der Straße zu zerschmettern (via Twitter.com).

Was hat er nun angestellt? In einem seiner neusten Videos vom Dezember 2021 hat er 15 GameBoy-Color-Konsolen in Epoxidharz gegossen. Das alles rahmte er dann mit Metall ein und erschuf so einen schicken Tisch:

Die Aktion hat viel Aufsehen erregt – sowohl von Leuten, welche den Tisch cool finden als auch von verärgerten Nutzern. Selbst andere bekannte Namen wie Seth Everman schalteten sich in die Diskussion ein. Der Post erhielt innerhalb von wenigen Tagen über 7 Millionen Aufrufe.

GameBoy-Tisch sorgt für Diskussionen

Das sorgt für Zorn: Der größte Kritikpunkt an der Aktion ist anscheinend, dass der YouTuber durch seine Aktion die Geräte unwiderruflich zerstört. Aus Epoxidharz könnten sie nur äußerst unwahrscheinlich wieder funktionstauglich entfernt werden.

Dahinter scheint eine ordentliche Portion Nostalgie zu stehen von Nutzern, welche in den GameBoys einen Teil ihrer Kindheit sehen. Einige finden den Tisch cool, hätten sich aber gewünscht, dass er nachhaltig gebaut worden wäre.

Plexiglas-Platten etwa hätten das gleiche erreicht, aber die Konsolen nicht zerstört. Und austauschbar wären sie dann auch. @adzetko schriebt auf Twitter etwa: „GameBoys werden nicht mehr produziert und werden immer seltener und teurer. Aber du bist in deinem Elfenbeinturm. Sie in Epoxid zu ertränken, war nicht notwendig, um einen Tisch zu bauen.“

Ist es wirklich so schlimm? Viele Nutzer verstehen nicht, woher der Hass kommt. Sie sehen das als ein Projekt, bei dem andere YouTuber niemals so viel Ärger bekommen hätten. Es sei schließlich Pauls Geld und er könnte mit den GameBoys machen, was er wolle.

An die Geräte zu kommen, sei nicht einmal schwer. Auf ebay etwa gebe es gebrauchte Handhelds für 30 $ aufwärts und auch in Deutschland können die Geräte teilweise für ab 10 € ersteigert werden (via ebay.com). Wirklich selten seien GameBoys ebenfalls nicht.

Zudem wisse niemand, ob die Geräte überhaupt noch funktionieren. Natürlich hätte man hier nachhaltiger denken können – aber das sei eben sein Projekt. Twitter-Nutzer @Kl3XY etwa schreibt:



„Ich verstehe nicht, was das Problem der Leute ist. Er kaufte die GameBoy Color, er kann mit ihnen tun, was er will. Es gibt ja nicht nur 15 GameBoy Color auf der Welt.“

Ob man die Aktion gut findet oder nicht, liegt am Ende wohl bei jedem selbst. In jedem Fall hat Logan Paul dadurch für massenhaft Aufmerksamkeit gesorgt. Und zumindest können seine 15 GameBoys nicht mehr für irgendwelche Straftaten genutzt werden:

