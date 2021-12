Ludwig sagt abschließend, dass er sich von YouTube wünscht, dass es einen Slow-Chat geben muss. Doch vielleicht kümmert sich der Streamer in Zukunft darum auch selbst. Das hat er schon mit einigen anderen Twitch-Features geschafft (via youtube.com ).

Was nervt Ludwig an YouTube? Auch wenn Ludwig YouTube in beinahe allen Belangen für besser befindet, stören ihn zwei Features gehörig. Zum einen sei es schwierig React-Content zu erstellen, da das Content-ID-System von YouTube seinen Stream immer wieder sofort abschaltet. Der Content-ID-Algorithmus sucht nach Videos, die andere Nutzer hochgeladen haben und sperrt Kopien. Dieses Problem hat Ludwig aber selbst in den Griff bekommen.

Ludwig zeigt zudem stolz, dass seine Aufrufe und Abonnements bei YouTube explodiert sind, seitdem er die Plattform gewechselt hat. Ein Feature, das er besonders feiert, ist der Video-Vorschlag am Ende jedes Streams. Seine neuesten Videos bekommen ihm zufolge jetzt rund 30.000 Aufrufe mehr in den ersten Minuten nach dem Upload.

Abseits davon geht es ihm und seinem Kanal aber besser als je zuvor. Das zeigt er anhand seiner Social-Blade-Statistiken, die nicht ganz korrekt seien, aber nahe an die Realität herankommen (via socialblade.com ). Zudem berichtet der Streamer seinen Fans, wie er sich nach dem Wechsel von Twitch zu YouTube fühlte:

Am 11. Dezember hat Ludwig ein Video auf dem Nebenkanal Mogul Mail hochgeladen. In dem spricht er über seine Anfangszeit bei YouTube. Geprägt waren die ersten zwei Wochen vor allem durch die temporären Banns, die er aber erfolgreich umgehen konnte.

