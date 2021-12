Sie entschuldigt sich für den Ausbruch und fügt an, dass sie immer wieder an den Zuschauer denken musste und ihn nie aus dem Kopf verloren hat.

Das zeigt ein TikTok: Einer ihrer anderen Zuschauer hat den Moment als Clip festgehalten, in dem der vermisste Cheddar auftaucht. Im Video ist ihre tränenreiche Freude zu sehen. Der Chat ist leider ausgeblendet, so können wir nicht wissen, was der ominöse Cheddar geantwortet hat.

ThirdArtifact geht es nicht anders. Mit zum Zeitpunkt des Geschehens rund 60 Zuschauern kommt im Chat nicht allzu viel Text an. Als dann ein altbekannter Zuschauer mit dem Namen Cheddar nach langer Zeit zurück in den Chat kommt, kann die Streamerin ihre Emotionen nicht zurückhalten.

