YouTube kauft Twitch-Streamer für viel Geld – Bannt ihn 3-Mal in einer Woche

Der beliebte Streamer Ludwig wechselte dank lukrativem Angebot seitens YouTube die Streaming-Fraktion von Twitch zum Team YT-Gaming. Bei seinen Streams auf der neuen Plattform scheitert er jedoch daran, dass er „Content erstellen muss”.

Was ist passiert? Bereits seit seinem Wechsel von Twitch zu YouTube vor einer Woche gerät Streamer Ludwig immer wieder in Schwierigkeiten. So könnte Ludwig neuer Rekordanwärter auf den kürzeste bezahlten Aufenthalt bei YouTube sein. Schon drei Tage nach seinem Start bei YouTube-Gaming bannte ihn die Plattform zum ersten Mal.

Erster Bann: 03. Dezember 2021

Zweiter Bann: 05. Dezember 2021

Dritter Bann: 06. Dezember 2021

Und der dritte Bann folgt zugleich: Sind seine Inhalte schuld?

Das ist der mögliche Grund: Von Twitch fühlte Ludwig sich nicht wertgeschätzt, bei YouTube schon, doch muss er hier offenbar mehr Arbeit investieren, als er dachte. Nach Bann Nummer zwei und kürzlich Bann drei sagte er zu seinen Twitch-Kollegen:

Ich wusste nicht, dass ich auf dieser Plattform wirklich Content erstellen muss. (…) Ich kann verdammt noch mal nicht einfach (auf Videos) reagieren! Ludwig im Stream mit HasanAbi

Ludwig glaubt, dass auch der aktuellste Bann vom Copyright-System herrührt. YouTube greife bei den Maßnahmen weitaus härter durch als Twitch, heißt es. Während Twitch das Reagieren auf Content andere als genügend verändert und angepasst sieht, versteht YouTube und Papa Google dabei keinen Spaß.

Das Content-ID-System von Google sortiert YouTuber schnell aus – so schnell, dass es auch während eines Streams klack macht und der Kanal verschwindet.

Ludwigs Streaming-Kollege HasanAbi behauptet indes, das ist „buchstäblich falsch” sei, was Ludwig sagt. Laut ihm könne es nicht am Content-ID-System liegen, da es genügend andere Streamer gibt, die auf Videos reagieren, ohne jemals einen einzigen Bann kassiert zu haben.

Auch Kollegin Valkyrae reagiert häufig in ihren YouTube-Streams auf witzige Videos, die ihre Community einschicken darf. Sie behauptet, sie habe noch nie einen Bann wegen verletztem Copyright erhalten. Ludwig gibt jedoch an, genau diese Begründungen per automatischer Benachrichtigung erhalten zu haben.

Welche Konsequenzen haben die Banns? Stream schließen, Stream neu starten – fertig. So einfach umgeht Ludwig die Sperren. Nur einmal war er für längere Zeit vom Streaming ausgeschlossen.

In einem YouTube-Video sagt er, das Problem an der Sperre sei nicht, dass der Kanal gelöscht werden könnte. Viel simpler und nerviger sei es jedoch, dass Zuschauer abspringen. Weitere Verluste mache er nicht (via youtube.com).