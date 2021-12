DrDisrespect als „Streamer des Jahres“ nominiert – Übertriebene Twitch-Regel ruiniert alles

Es ist bekannt, dass der sonst so cool und stark auftretende DrDisrespect nach wie vor große Probleme hat, den Twitch-Bann zu verdauen. Wie man auch wieder an diesem Beispiel sieht:

So reagieren die Esports-Awards: Sie sagen, für sie sei Doc der größte. Er habe die Messlatte für Streamer so hochgesetzt. Das würde sie treffen.

So reagiert DrDisrespect: Der hat sämtlichen Kontakt mit den Esports-Awards beendet und sagt, er will nichts mehr mit der Show zu tun haben. Sie sollten ihn nicht mehr auf Social Media erwähnen und komplett aus allem rauslassen.

So war es früher: Bei früheren Preisverleihungen des Esports Awards war DrDisrespect immer wieder eine der wichtigsten Personen während der Shows. Der Zwei-Meter-Mann saß im Publikum, erhielt Preise, hielt Reden. Er war über Jahre einer der Fix-Punkte der Show (via youtube ).

Der Streamer Guy „DrDisrespect“ Beahm leidet auch 2021 unter den Folgen des Twitch-Banns. So war er für einen Preis als „Streamer des Jahres 2021“ nominiert, wurde bei der Preisverleihung aber rausgeschnitten. Jetzt ist er gekränkt. Er sagt, er will von den „Esport Awards“ nicht mehr wissen. Dabei war er in den letzten Jahren ein wichtiger Teil des Preises.

