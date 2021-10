So soll ein Paketzusteller eine PS5 gestohlen haben, anstatt sie auszuliefern . Ein Familienvater filmte die ganze Aktion vom Paketzusteller und ludt den Beweis auf Twitter hoch. Im Video konnte man sehen, wie der Zusteller mehrere kleinere Amazon-Päckchen an Nachbarn verteilte. Dann stellte er ein größeres Paket auf die Straße, welches er kurze Zeit später dann wieder einlud. Dort soll die PlayStation 5 enthalten gewesen sein.

Wie fand die Polizei die Funktion heraus? In dem Auto fanden die Polizisten nicht nur den Fake-GameBoy: Auf einem der Handys der Diebe war ein Erklärvideo, wie der GameBoy genau funktioniert und wie man damit ein Auto knacken kann. Laut Polizei ist es mit dem Gerät möglich, in wenigen Sekunden ein modernes Auto zu knacken und anschließend zu stehlen.

Was ist das für ein GameBoy? Tatsächlich handelte es sich nicht um einen echten GameBoy, auf dem ihr beliebte Spiele hättet zocken können. Dabei handelt es sich mehr um eins dieser Produkte, die ihr etwa auf Wish kaufen könnt: Nachahmende, ohne Lizenz hergestellte Geräte, die einen Haufen billiger Minispiele bieten, die mal mehr oder weniger laufen.

