Amazon-Fahrer klaut einem Kunden die PS5 und wird dabei gefilmt

Ein britischer Amazon-Fahrer sorgte für Aufsehen, nachdem er filmenden Kunden die PS5 vor der Haustür geklaut hatte. Nun folgte die Kündigung.

Das war passiert: Zum Release der PlayStation 5 war die Jagd nach der begehrten Konsole riesig. Einige glückliche Vorbesteller bekamen die Konsole direkt zum Release vor die Haustür geliefert.

Eine Familie traf es dann aber hart. Der Amazon-Fahrer, der die Konsole bringen sollte, hatte sie schon in der Hand, doch stieg dann wieder mit dem Paket in sein Auto und verschwand. Die PS5 kam nie an und wurde vom Zulieferer geklaut.

Amazon-Fahrer wird nach Diebstahl gefeuert

Hier wird der Diebstahl gefilmt: Der Familienvater filmte die Aktion vom Paketzusteller. Auf Twitter teilte er dann das Ganze. Wir binden euch hier den Screenshot vom Magazin Eurogamer ein, die den Fall auf Twitter entdeckt haben:

Im Video sieht man, wie der Zusteller mehrere kleinere Amazon-Päckchen an Nachbarn verteilt. Dann stellt er ein größeres Paket auf die Straße, welches er kurze Zeit später dann wieder einlädt. Dort soll die PlayStation 5 enthalten gewesen sein.

So wurde danach vorgegangen: Eurogamer berichtet, dass die betroffene Familie danach im Kontakt mit dem Kundensupport von Amazon stand. Dieser bot der Familie eine Rückerstattung und Geschenkgutscheine als Entschädigung an.

Die Tochter der Familie fuhr allerdings noch in das Amazon-Lager und zeigte dem Leiter von dort das gefilmte Material. Amazon versichterte der Familie und anschließend auch in einem Statement in der örtlichen Presse, dass sie den Fahrer entlassen werden und sie hohe Standards an die Fahrer haben.

So lief der Launch für viele Fans: Der Launch der PS5 verlief für viele Fans im Chaos. Die Nachfrage war riesig und Sony konnte nur einen kleinen Teil davon abdecken. Die Kontingente waren teilweise nach Minuten vergriffen.

Dementsprechend hoch sind auch die Preise, die nun Anbieter auf eBay für die neue Konsole verlangen. Dort wird teilweise weit über das Doppelte des Originalpreises für die PS5 verlangt:

Weil Amazon Probleme hat, werden Preise auf eBay immer dreister