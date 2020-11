Das brauchen wir auch: Genialer Twitch-Bot zeigt PS5-Verfügbarkeit der Händler

Das sagt Sony: Direkt von Sony gibt es gute Nachrichten. Die bestätigen, dass es noch 2020 Nachschub bei der PS5 geben soll. Für euch könnte das also möglicherweise eine weitere Chance bedeuten, über die Feiertage gemütlich mit einem Controller in der Hand die neusten PS5-Spiele zu zocken und nebenbei Spekulatius-Kekse zu mampfen – vorausgesetzt, der Versand ist entsprechend schnell.

Das müsst ihr bedenken: Wenn ihr euch über diesen Stream eine der begehrten PlayStation-5-Konsolen sichern wollt, dann kommt beim Versand und wohl auch bei der Einfuhr aus dem Ausland noch eine große Gebühr obendrauf. Erkundigt euch also ganz genau, wie teuer das unter dem Strich alles am Ende wäre, falls ihr dort bestellen wollt – und zwar bevor ihr das tut.

Doch die Idee ist so genial, dass wir sowas auch brauchen. So würde es weniger Chaos beim Vorbestellen in Deutschland geben. Es wäre auf einen Blick im Stream sofort erkennbar, welche Seite man nun besuchen muss, um sich eine Konsole zu sichern. Das spart viel Arbeit und Nerven.

Der Nachteil: Im Stream werden US- und UK-Händler gezeigt. Geschäfte wie Media Markt, Saturn, Otto, die für Gamer in Deutschland attraktiv sind, sieht man da nicht.

