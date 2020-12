Die begehrte Grafikkarte GeForce RTX 3090 von Nvidia ist auch bei Verbrechern ein lohnendes Ziel. Daher haben freche Diebe gleich 40 Boxen mit Grafikkarten im Wert von über 300.000 US-Dollar direkt aus der Fabrik in China geklaut. Erfahrt die ganze Story hier auf MeinMMO.

Was ist passiert? Die dicke RTX 3090 Grafikkarte von Nvidia ist ein verlockendes Ziel für besonders freche Diebe in China gewesen. Aus einer Fabrik der taiwanesischen Firma MSI wurden am 7. Dezember 2020 40 Kisten mit den mächtigen Grafikkarten direkt vor Ort entwendet.

Eine weitere verrückte Diebstahl-Story aus der Gaming-Welt erfahrt ihr hier:

Dreiste Diebe stehlen PS5-Konsolen aus fahrenden LKWs – Wie in Fast & Furious

Hersteller geht bei Diebstahl von Inside-Job aus

Wie gingen die Diebe vor? Niemand weiß, wie die Kisten verschwunden sind. Eines Morgens fehlten 40 Kisten mit insgesamt 220 Exemplaren der Grafikkarten. Da in der Fabrik strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten, die Anlage wird Videoüberwacht und Lieferfahrzeuge werden beim Ein- und Ausgang kontrolliert, geht man bei MSI von einem „Inside-Job“ aus.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Es wird also vermutet, dass jemand aus dem Unternehmen selbst hinter dem Verbrechen steckt und daher genau wusste, wie man die Sicherheitsvorkehrungen umgeht. Via Twitter hat MSI schon eine stattliche Summe von umgerechnet 15.000 US-Dollar auf Hinweise zur Tat und den Tätern ausgesetzt.

Was ist so Besonderes an der GeForce RTX 3090? Die dicke RTX 3090 ist eine mächtige Grafikkarte, die Nvidia für Gamer mit besonders hohen Ansprüchen hergestellt hat. Sie ist mit Preisen zwischen 1.500 und 2.000 Euro sehr teuer und verkauft sich auch gut via eBay und Co. Wie die Karte sich im Test schlägt, erfahrt ihr hier:

Die RTX 3090 in Tests: Warum Gamer lieber zur RTX 3080 greifen sollten

Allerdings ist die RTX 3090 trotz des Diebstahls noch gut zu bekommen. Anders sieht es bei der „kleinen“ Schwester, der RTX 3080 aus. Diese Karte ist günstiger und wurde schon zum Verkaufsstart von Wucherern in Massen abgekauft und später teuer auf eBay und Co. vertickt. Lest die ganze Story hier bei MeinMMO.