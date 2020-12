Dreiste Diebe stehlen PS5-Konsolen aus fahrenden LKWs – Wie in Fast & Furious

Die PlayStation 5 ist nach wie vor heiß begehrt. So stark ist die Nachfrage, dass sich professionelle Verbrecherbanden auf besonders waghalsige Raubzüge einlassen. Sie klauen mittlerweile PlayStation-5-Konsolen und andere wertvolle Fracht noch aus fahrenden LKWs!

Was ist passiert? In einem Bericht der englischen Zeitung The Times ist die Rede von bereits 27 kuriosen Raubüberfällen auf fahrenden LKWs, die 2020 bisher in Großbritannien stattfanden. Die Diebe hatten es auf hochwertige Fracht abgesehen, darunter Smartphones, Zigaretten und zuletzt auch vermehrt PlayStation-5-Konsolen. Laut den zuständigen Behörden wurde in Großbritannien durch Frachtdiebstahl bereits ein Schaden von 66 Millionen Pfund angerichtet.

Die Diebe gehen dabei besonders waghalsig und dreist vor und ihre Methoden erinnern an Stunts aus Filmen wie The Fast and the Furious.

Professionelle Diebesbanden ziehen Heists wie in Action-Filmen ab

So gehen die Diebe vor: Um an ihre begehrte Beute zu kommen, klauen die Diebe die PS5 nicht nur direkt vom Kunden oder aus Lagerhäusern, sondern gleich aus dem fahrenden LKW.

Sie nutzen eine Taktik, die als „The Rollover“ bekannt ist. Dazu sind mindestens drei Fahrzeuge und eine gut eingespielte Crew nötig:

Ein Auto setzt sich vor den LKW und kontrolliert so dessen Geschwindigkeit

Ein weiteres Fahrzeug fährt parallel zum Lastwagen und verhindert so, dass dieser das Auto vor ihm überholt

Das letzte Fahrzeug fährt dann von hinten so nah wie möglich an den LKW

Aus dem letzten Auto steigt dann der geschickteste der Schurken aus dem (Dach-)Fenster, sichert sich mit einem Seil und balanciert dann vor bis zum Frachtanhänger.

Den bricht er dann auf und kann dann die wertvollsten Kisten aus der Ladung zurück ins Auto werfen. Das Manöver ist extrem riskant, denn wenn es zu einer plötzlichen Veränderung der Geschwindigkeit kommt oder der Dieb abrutscht, drohen ihm schwerste oder gar tödliche Verletzungen.

Darum wissen die Diebe, wo sich die fette Beute befindet: Da bei den bisher bekannten Überfällen gezielt wertvolle Dinge wie eben PS5-Konsolen geraubt wurden, geht die Polizei davon aus, dass die Diebe Hilfe von Komplizen in den betreffenden Frachtunternehmen hatten. So hätten die Diebe schnell die wertvollsten Kisten identifizieren und rauben können.

Da solche dreisten Überfälle gerade in der Weihnachtszeit zunehmen würden, haben die Behörden Frachtunternehmern dringend geraten, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überarbeiten und ihren Fahrern immer wieder neue Routen zu geben, damit die Diebe es schwerer haben, die LKWs unterwegs zu erwischen.

