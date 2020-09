Spieler schleicht sich in MMORPG-Gilde – Als ihm alle vertrauen, raubt er sie eiskalt aus

In Albion Online arbeitete sich ein Spieler mühevoll in einer Gilde hoch und wurde zum Offizier befördert. Dann raubt er plötzlich die Gilde aus und verlässt sie. Zum Abschied bedankt er sich sogar für die schönen gemeinsamen Events, gesteht jedoch, dass der Raubzug von langer Hand geplant war.

Was ist da passiert? Der User Vocandin berichtet im reddit von einer fiesen Aktion, bei der die Gilde Fricks im MMORPG Albion Online ausgeraubt wurde. Konkret verloren sie Gegenstände im Wert von mehr als 1 Milliarde Silber, die Ingame-Währung des Spiels.

Dieser Diebstahl scheint eine von langer Hand geplante Aktion gewesen zu sein, wie der Spieler Huhfesstus, der sie ausraubte, selbst in einer Discord-Nachricht an die Gilde verriet.

Es soll außerdem weitere „Ratten“ in der Allianz geben, die ihn auch an diese Position in der Gilde gebracht haben.

„Gute Spione nehmen den langen Weg und erarbeiten sich Vertrauen“

Was steht in der Nachricht? In der Nachricht verrät Huhfesstus, dass er eine schöne Zeit in der Gilde Fricks, die Teil der Allianz CLAP ist, gehabt hat. Leider drehe sich jedoch alles in dem Spiel um Politik und Spieler könnten leicht beeinflusst werden.

Ihm sei bewusst, dass dieser Diebstahl ihn zu einer Zielscheibe mache, für ihn war es das aber absolut Wert. Die Allianz CLAP soll sich viele Feinde gemacht haben und viele davon wären bereit, dafür zu bezahlen, um der Allianz Schaden zuzufügen. Für die Allianz soll sich in Zukunft „einiges ändern“.

Am Ende seiner Nachricht betont er nochmal, dass er viel Spaß in der Gilde hatte und einige Events nie vergessen wird. Doch „gute Spione nehmen den langen Weg, erarbeiten sich Vertrauen und rauben dann alles.“

Wie kommt die Aktion an? Im reddit berichten einige Nutzer davon, dass Huhfesstus vor Kurzem sein teures Mammut (ein Reittier) verloren hatte und zudem nicht am ZvZ (Zerg vs Zerg / PvP-Events in Albion) teilnehmen durfte. Sie sehen keine lang geplante Aktion, sondern ein „egoistisches Kind“, das mit dieser Aktion Rache wollte.

Für den Spieler hatte der Diebstahl einige Konsequenzen. So ist er bereits auf dem „Official Hardcore Expedition Discord-Server“ gebannt (via reddit). Dort befinden sich über 10.000 Spieler, die sich dort in Gruppen organisieren und Handel betreiben.

Auch wenn der Raubzug nichts mit dem Discord zu tun hat, versuchte Huhfesstus die gestohlenen Items dort zu verkaufen. Das nahmen die Organisatoren des Discords nicht hin.

Außerdem soll er sich bereits bei anderen großen Gilden beworben, die ihn aber abgelehnt haben. Eine andere Gilde hingegen soll ihn angenommen haben, damit er einen „3 Tage Cooldown“ bekommt (via reddit). Die User sagen, dass er dadurch jetzt einige Zeit keiner neuen Gilde beitreten kann.

Bestohlene Gilde kümmert sich um Anfänger

Wen hat der Spieler überhaupt bestohlen? Die Gilde Fricks ist bekannt dafür, neuen und unerfahrenen Spielern zu helfen. Sie haben intern ein System, bei dem Offiziere durch eine Wahl bestimmt werden.

Einige Nutzer vermuten nun, dass sich der Spieler Huhfesstus Stimmen erkauft hat. Das würde auch zu seiner Aussage passen, dass es „weitere Ratten“ in der Allianz gibt.

Im reddit kommentierte außerdem ein Spieler, der frisch aus EVE Online zu dem MMORPG gewechselt sein soll. Er sagt, er fühle sich direkt zu Hause. In dem Weltraum-MMO spielen politische Ränkeschmieden schon immer eine wichtige Rolle. Derzeit jedoch wird alles von einem Krieg überschattet, der schon mehr als 112.000$ verschlang.