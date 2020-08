Im Weltraum-MMORPG EVE Online tobt derzeit ein Krieg. Die Zerstörung an Raumschiffen und Stationen hat bereits sehr viel Geld verschlungen.

Wie teuer ist dieser Krieg? Zum aktuellen Zeitpunkt liegt der in Geld bezifferte Schaden bei rund 112.000 Dollar. Diese Summe kommt durch die zerstörten Raumschiffe und Stationen zustande.

Es wurden sogar einige der Todesstern-ähnlichen Keepstars vernichtet, welche fast 1,800 Dollar kosten. Angeblich hat es bereits drei dieser Raumstationen erwischt.

Ein Krieg, der Rekorde brechen könnte

Worum geht es in diesem Krieg? Seit Juli tobt im Weltraum-MMORPG ein gewaltiger Krieg zwischen den Spielern. Dieser ist als World War Bee 2 bekannt.

Im Mittelpunkt steht der Kampf der beiden großen Allianzen Legacy gegen The Imperium, in den sich kleinere Organisationen einmischen. Grund für den Konflikt ist der Besitz von Territorien und der Ausbau der Allianz.

Ist es der teuerste Krieg in EVE Online? Im Weltraumspiel kommt es immer mal wieder zu solchen Auseinandersetzungen. 2018 verschlang ein Krieg über eine Million Dollar an Schiffen, wodurch dieser Konflikt sogar ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde. Diese Kriege machen einen großen Reiz des Spiels aus und führen zu boomenden Spielerzahlen.

Der aktuelle Krieg World War Bee 2 hat diesen Rekord noch nicht eingestellt. Allerdings könnte das noch kommen. Die Schlachten toben nach wie vor und es ist auch kein Ende des Konflikts abzusehen. Mit jedem Tag steigen die Verluste an Schiffen und Stationen, was natürlich den Geldbetrag in die Höhe treibt.

Die Territorien in EVE Online verschieben sich bereits durch den Krieg.

Welche Auswirkungen hat dieser Krieg auf das Spiel? Im Verlauf des Konflikts verschieben sich Grenzen. Territorien werden erobert. Der Besitzt von Spielgebieten ist in EVE Online sehr wichtig. Daher schmerzt es umso mehr, wenn Territorien im Verlauf der Schlachten übernommen werden.

Das gesamte Machtgefüge kann sich dadurch verändern. Die Aufteilung der Gebiete im Weltraum-MMORPG wird nach dem World War Bee 2 eine andere sein.

Wollt ihr mehr über die Hintergründe dieses Konflikts erfahren, dann lest euch unser Interview mit dem EVE-Online-Spieler Pandoralica durch, der in diesem Krieg mitmischt.