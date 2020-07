Im MMORPG EVE Online zieht ein großer Krieg herauf. Der Waffenstillstand zwischen den drei größten Allianzen endet. Die Schlachten werden geschätzt über eine Million Euro verschlingen. Wir konnten uns mit dem bekannten deutschen EVE-Online-Spieler Pandoralica dazu unterhalten.

Was passiert gerade in EVE Online? Die große Allianz Legacy hat über Twitter eine offizielle Kriegserklärung ausgesprochen. Momentan beherrschen neben Legacy noch die Koalitionen The Imperium und PanFam einen Großteil des sogenannten Nullsec-Raums, in dem es keine Schutzmechanismen gegen Spielerangriffe gibt.

Zu diesem Zeitpunkt denken wir, ist es im Interesse unserer beiden Parteien, dass der einvernehmliche Waffenstillstand endet. Durch den Konflikt, in den ihr derzeit involviert seid und aufgrund unserer Vergangenheit der Kooperation und Freundschaft schlage ich vor, dass der Waffenstillstand am 5. Juli endet, um euch zu erlauben, eure Grenzen und Gebiete, bei denen ihr dies als sinnvoll erachtet, zu verstärken. Solltet ihr vorhaben den Waffenstillstand vor diesem Datum zu beenden, verstehen wir das. Kriegserklärung von TEST Alliance Please Ignore, der Leitung von Legacy

Der Waffenstillstand zwischen den Allianzen endet am 5. Juli. So, wie es momentan aussieht, geht es hauptsächlich um den Kampf Legacy gegen The Imperium. PanFam scheint sich Legacy anzuschließen.

Wie geht es nun weiter? Die Parteien bereiten sich auf den Krieg vor. Dazu werden nicht nur Schiffe produziert, auch Propaganda wird betrieben, damit sich möglichst viele Spieler von EVE Online dem Konflikt auf einer der Seiten anschließen.

Dabei tauchen immer wieder die Logos der beiden Kriegsparteien auf – der Dinosaurier für Legacy und die Biene für The Imperium, weswegen der Konflikt schon den Namen „World War Bee 2“ erhalten hat, als Anlehnung an den Krieg „World War Bee“ aus dem Jahr 2016.

Die Community von EVE Online ist schon sehr gespannt darauf, wie der Krieg verläuft. Dabei gab es erst eine solche Auseinandersetzung, wenn auch nicht in diesem Umfang.

Interview mit EVE-Spieler Pandoralica

Wir konnten uns mit dem bekannten EVE-Online-Spieler Pandoralica, auch bekannt als Pando, darüber unterhalten.

MeinMMO: Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wer du bist und wo du in dem kommenden, möglichen Konflikt stehst?

Pandoralica: Im Spiel bin ich bekannt als Pando und leite Flotten für die Allianz „The Initiative“. Die Koalitionen Legacy und PanFam werden am 5. Juli einen Krieg gegen The Imperium starten und da INIT (The Initiative.) Teil des Imperiums ist, werde ich auf der Seite der Verteidiger stehen.

MeinMMO: Wie kam es dazu, dass der Nichtangriffspakt genau jetzt aufgelöst worden ist?

Pando: Da das Abkommen schon seit längerem auf wackeligen Beinen stand, war es abzusehen, dass es irgendwann auf die eine oder andere Weise aufgelöst wird. Eine große Rolle spielt natürlich, dass sich die Angreifer stark genug fühlen, den Krieg, den sie starten, auch zu gewinnen. In Kriegen wie diesen kommt es natürlich auf die Anzahl der Schiffe an, die man aufs Schlachtfeld bewegen kann. Mit dem Zusammenschluss von Legacy und Panfam sagen die Zahlen 2:1 für die Angreifer, zumindest auf dem Papier – möglicherweise noch mehr.

Im MMORPG EVE Online steht ein großer Krieg an.

MeinMMO: Ist das deiner Meinung nach ein notwendiger/richtiger Schritt? Warum oder warum nicht?

Pando: Ich habe nie viel von dem Nichtangriffspakt gehalten, also sehe ich das Auflösen als notwendig. Allerdings ist es etwas charakterschwach von Legacy, nicht einfach einen Krieg zu starten, sondern sich mit denjenigen zu verbünden, vor denen wir sie vor kurzem noch retten mussten und woraus dieser Pakt überhaupt erst entstanden ist.

MeinMMO: Kommt da ein Krieg auf EVE zu oder ist das nur Säbelrasseln?

Pando: Zu viele Leute haben zu viel Großes angekündigt und jetzt nichts zu tun, würde den Ruf zu sehr schädigen. In EVE spielt der Ruf eine große Rolle. Der Krieg lässt sich nicht mehr vermeiden und die Größenordnung, über die wir hier sprechen, wird wahrscheinlich jeden vergangenen Krieg klein aussehen lassen.

MeinMMO: Falls es zum Krieg kommt: Was schätzt du, wie viel Geld (in €) da draufgehen wird? EVE ist bekannt dafür, ziemlich teure Schlachten zu haben.

Pando: Bevor ich das beantworte, würde ich gern erklären, woher diese € Berechnung in EVE überhaupt stammt. Es gibt zwar vereinzelt Spieler, die eine Menge echtes Geld investieren, aber das ist eher die Ausnahme. Wenn man von einer 10.000 € Schlacht spricht, gibt es oft dieses Missverständnis, dass es sich um Schiffe handelt, die direkt mit Euros gekauft wurden.

Man kann Spielzeit für Euro kaufen und man kann Spielzeit für ISK (Ingame Währung) verkaufen und die Umrechnung dient nur den Außenstehenden, um sich ein Bild davon zu machen, wie viel Zeit und Arbeit die Spieler investiert haben aber dann auch gewollt riskieren. Um die Frage zu beantworten: Der Krieg im Ganzen wird sicherlich mehrere Hunderttausende „Euros“ in Form von Schiffen kosten und vielleicht sogar die Millionen-Grenze knacken. 1.143.231,39 € ist meine Schätzung!

MeinMMO: Danke für das Gespräch.

EVE Online mag ein sehr komplexes MMORPG sein. Doch gerade das macht für manche den Reiz aus. Derzeit boomen die Spielerzahlen des Weltraumspiels sehr stark, was zeigt, dass ein großes Interesse am MMO besteht.