Wir haben mit dem EVE-Online-Spieler Pandoralica gesprochen, der uns eine spannende Geschichte erzählte. In der größten Schlacht seiner EVE-Karriere verlor er mit seinem Team über 5.000 Euro.

Wer ist Pandoralica? Der Spieler, der auch Pando genannt wird, spielt seit 2008 EVE Online. Er ist Fleet Commander und bei einigen Spielern auch als Streamer bekannt.

Was erzählte Pando? EVE Online startete vor wenigen Tagen ein neues Update, das mit einem Event rund um die Systemsicherheit einherging. Das Event Niedersicherheits-Loyalität hat einen Wettbewerb gestartet, bei dem ihr zum „König des Niedersicherheitsraums“ gekürt werden könnt. Dazu müsst ihr bis zum 31. März so viele Spieler wie nur möglich abschießen.

Ich glaube, dass die Gesamtaktivität (am PvP) viel höher sein wird. Für den Fraktionskrieg selbst bedeutet es, dass es lukrativer ist, sich auf PVP zu konzentrieren als auf PVE-Aktivitäten. Das verspricht nicht nur mehr Ziele für ihre direkten Feinde, sondern bringt auch Nicht-Fraktionskriegsgruppen in den Low-Sec-Raum. Durch Hinzufügen eines erhöhten Lootdrops und einer erhöhten Warp-Geschwindigkeit werden höchstwahrscheinlich sogar Null-Sec-Gruppen dazu gebracht, das mal auszuprobieren. Aber CCP ging noch weiter und machte es zu einem Wettbewerb, der alle herausfordert, so viele Spieler wie möglich auszuschalten, und die EVE-Spieler nehmen die Dinge gerne sehr ernst. Selbst wenige große Gruppen werden sich sicherlich bemühen, zu den „Königen des Niedersicherheitsraums“ zu werden, was hoffentlich zu ständigen Kämpfen führt.

Wozu kann dies führen? Pandarolic erzählte uns eine interessante Geschichte über eine Schlacht, die ihm in Erinnerung blieb.

Es war der 10. Oktober 2018. Ich habe einen unserer Flottenkommandanten dabei unterstützt, einen Kampf außerhalb unserer Zeitzone durchzuführen. Um 13:00 Uhr EVE Time sind viele unserer Spieler noch nicht von der Arbeit oder der Schule zu Hause gewesen, was bedeutete, dass die feindliche Flotte im Vergleich zu unserer ziemlich stark war. Wir haben langsam aber sicher den Kampf verloren. Um die Kontrolle über die Situation zu erlangen, wäre es erforderlich gewesen, unsere Super-Capital- und Titan-Flotte einzusetzen. Der damalige FC konnte sie nicht einbringen, da Super-Capitals und Titans ein wertvolles Bündnisgut sind und nicht jeder nach ihnen rufen darf.

Ich konnte es jedoch und die Entscheidung musste schnell getroffen werden. Also habe ich „alles“ gerufen. In der ersten Minute schien alles in Ordnung zu sein, aber ich habe unseren Feind unterschätzt. Sie waren auf eine solche Situation vorbereitet und hatten eine Flotte von über 50 Dreadnoughts mitgebracht, die im Grunde genommen so konzipiert sind, dass sie wirklich großen Schiffen wie unseren so viel Schaden wie möglich zufügen. Ihr überwältigender Schaden hat uns zusätzlich zu den restlichen Verlusten, die einen geschätzten Wert von über 500 Milliarden ISK haben, 3 Titanen und 2 Fraktions-Superträger gekostet. Für Nicht-EVE-Spieler: Wir haben mehr als 5000 € an Zeit und Mühe verloren.

Wir haben selbst Dreadnoughts im Wert von rund 150 Milliarden ISK vernichtet und das Feld gehalten, um am Ende zu plündern, aber dies war überhaupt kein Sieg, ganz im Gegenteil. Ich erinnere mich, wie ich Schuldgefühle verspürte, als die Titanen meiner Freunde zerstört wurden, was mich dazu brachte, noch mehr Flotten zu kommandieren, um das auszugleichen. Und wir haben es am Ende geschafft. Ende Oktober haben wir allein mit meiner Flotte mehr als 500 Milliarden ISK vernichtet, worauf ich immer noch ziemlich stolz bin.

EVE-Spieler Pandoralica