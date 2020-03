Ein Spieler in EVE Online hat wertvolle Fracht im Wert von umgerechnet 5.000 $ durch das All geflogen. Dabei wurde er jedoch überfallen und seine Besitztümer zerstört. Wie sich jetzt herausstellt, lauerten ihm die Angreifer wohl bewusst und mit akribischem Plan auf.

Was ist passiert? Der Spieler Lactose Intolerant spielt seit 16 Jahren EVE Online und hat in dieser Zeit sehr viele Blaupausen gesammelt, die in dem MMO viel Geld wert sind.

Einen großen Teil davon wollte er von einem Ort zu einem größeren Handelsplatz fliegen, um sie dort gegen Währung einzutauschen. Dabei wurde er attackiert und verlor sein Schiff, mit samt Blaupausen im Wert von mehr als 5.000 $, weil die meisten der 800 Blaupausen bereits voll erforscht waren. Das steigert den Wert nochmal.

Die Kollegen der englischen Seite PCGamer haben mit dem Spieler und mit den vermeidlichen Angreifern gesprochen. Laut diesem Gespräch sieht es so aus, als sei der Überfall akribisch geplant gewesen.

Schlachten in EVE Online können brutal sein

Allianz lauert fies dem Spieler auf

Was erzählen die Angreifer? Einer der Angreifer, der jedoch anonym bleiben möchte, berichtet, dass sie Lactose Intolerant bereits mehrfach beobachtet hätten, wie er unvorsichtig geflogen sein soll:

Lactose Intolerant war störrisch und kümmerte sich nicht darum. Bei mindestens zwei anderen Gelegenheiten haben wir ihn im Spiel gestoppt und hätten ihn mit extrem hochwertigen Beutezügen vernichtet. Aber in der Regel lasse ich oft jemanden gehen, um zu sehen, ob er weiterhin und sogar noch höhere Mengen transportiert.

Aggressively Average, die Allianz hinter dem Angriff, entschloss sich an diesem Montagabend dazu, Lactose Intolerant nicht nochmal vorbeifliegen zu lassen.

Solche Ganks auf bekannte Handelsrouten sind in EVE Online jedoch schwierig, weil schnell eine NPC-Polizei auftaucht, die die Angreifer attackiert. Planung und das Nutzen von Simulatoren im Vorfeld waren also besonders wichtig.

Orcas sind große, aber nicht unbedingt schnelle Schiffe

Wovon profitierten die Angreifer? Die Angreifer profitierten von der Schiffswahl des EVE-Spielers. Er nutzte ein Orca-Schiff, das groß ist und viel Ladung transportieren kann. Im Kampf jedoch hat es wenig Chancen.

Deswegen greifen Spieler für solche Aktionen auf Schiffe zurück, die sich durch Mods so stark verbessern lassen, sodass sie extrem schnell fliehen und sich schlecht anvisieren lassen.

Zwar soll Lactose Intolerant sein Schiff gut ausgerüstet haben, aber die Angreifer waren auch dank der Überzahl von 17 zu 1 und der Planung deutlich überlegen. Sie sagen:

Es gibt keine Masse an Panzerung, die man auf ein Schiff setzen kann, sodass es unverwundbar wird. Gruppen wie wir werden immer mehr Leute finden. Wir werden nur länger brauchen.

Entgegen ersten Vermutungen flog Lactose Intolerant nicht mit einem Autopiloten, doch die Wahl des Schiffes war definitiv ein Fehler.

Der Verlust könnte ein Grund sein, warum er weitermacht

Was sagt der Geschädigte? Lactose Intolerant gibt gegenüber PCGamer zu, dass er einen Fehler gemacht. Er wollte eigentlich nur die Blaupausen verkaufen und die Einnahmen an seine Corporation weitergeben.

Er war von EVE ausgebrannt und wollte sich einem neuen Spiel zuwenden. Die gesamte Situation nimmt er auch mit Humor:

Ich hätte es vorgezogen, die BPOs auf eine andere Art und Weise zu liquidieren, aber schau dir all die ISK [Ingame-Währung] an, die ich bei den Transaktionsgebühren eingespart habe.

Das Verlieren von Schiffen und Fracht in EVE ist sehr bestrafend

Wie geht es für ihn weiter? Während EVE Online eine Trauerbewältigung für Anfänger bietet, wird diese Lactore Intolerant wohl nicht zuteil. Dieser wollte eigentlich mit dem MMO aufhören, doch möchte seinen Angreifern keine Genugtuung bieten:

Ich muss zugeben, dass ich in den nächsten beiden Nächten [nach dem Angriff] nur schwer schlafen konnte. Ich will weiterspielen und meinem Angreifer nicht die Genugtuung geben, mich zu verjagen. Es ist nur so, dass die Reaktionen, die ich bekommen habe, schwer zu ertragen sind, und ich hoffe, dass sie bald nachlassen.

Mit den Reaktionen spielt er auf Spott und Häme im Forum und reddit an. So äußern sich viele andere Spieler herablassend über Lactose Intolerant.

Doch für gewöhnlich hält so eine Geschichte nicht lange an, weil in EVE bald wieder eine neue Nachricht für Unruhe sorgt: