Ein Spieler des Weltraum-MMOs EVE Online erlebte den Alptraum schlechthin: Er sammelte 16 Jahre lang wertvolle Blaupausen, nur um mit einem Schlag alles zu verlieren.

Was sammelte der Spieler? Lactose Intolerant spielt seit 16 Jahren EVE Online und hat in dieser Zeit sehr viele Blaupausen gesammelt. Diese sind im Spiel nötig, um Schiffe, Waffen und Module herzustellen. Einige dieser Blaupausen sind in EVE Online sehr viel Geld wert.

Überfälle sind in EVE Online keine Seltenheit.

EVE Online bestraft Fehler hart

Wie hat er alles verloren? Lactose Intolerant wollte seine Blaupausen zum Handeln an einen anderen Ort transportieren und lud sie in sein Orca-Schiff. Anschließend flog er eine bekannte Handelsroute ab, die im Grunde sogar als relativ sicher gilt. Denn die Route führt durch den sogenannten High-Sec-Raum, der von einer mächtigen NPC-Polizeiflotte namens Concord beschützt wird.

Allerdings erfolgte trotzdem ein Überfall. Sein Schiff wurde dabei zerstört und alle Blaupausen (bis auf eine) sind nun verloren. EVE Online ist eben ein „gefährliches“ Spiel.

Wie viel Geld hat der Spieler verloren? Spieler schätzen, dass der Verlust ungefähr 500 Milliarden ISK beträgt, was umgerechnet etwa 5.000 Dollar entspricht.

Welchen Fehler beging der Spieler? Wer eine so wertvolle Ladung transportiert, der nutzt in der Regel andere Schiffe dafür. Die Orca ist ohne Geleitschutz aber keine gute Wahl für einen solchen Transport. Das Schiff ist groß und kann viel Ladung transportieren, im Kampf jedoch hat es wenig Chancen. Deswegen greifen Spieler für solche Aktionen auf Schiffe zurück, die sich durch Mods so stark verbessern lassen, sodass sie extrem schnell fliehen und sich schlecht anvisieren lassen.

Den zweiten Fehler machte Lactose Intolerant, weil er das Schiff auf Autopilot fliegen ließ. Dadurch reagiert der Raumer langsamer und wird zu einer fliegenden Zielscheibe.

Fehler drei bestand darin, zwar im High-Sec-Raum unterwegs gewesen zu sein, dort aber durch eines der gefährlichsten Systeme zu fliegen, das Händler in der Regel meiden.

Die Polizei reagierte zwar auf den Angriff, traf aber zu spät ein. Diese Reaktionszeit muss bei wichtigen Transporten ebenfalls berücksichtigt werden.

Orcas sind in EVE Online zwar gute Transporter, in Kämpfen aber eher schutzlos.

Die Enttäuschung ist groß

Wie reagieren die Spieler auf die Situation? Lactose Intolerant musste sich Beschimpfungen anhören. EVE-Spieler bezeichneten ihn als „dumm“ und als „Credit Card Warrior“.

Credit Card Warriors werden die Spieler genannt, die zwar in EVE Online viel besitzen, sich das aber mit echtem Geld gekauft haben. „Credit Card Warriors“ wird nachgesagt, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung vom Spiel haben.

Wie reagierte Lactose Intolerant? Er verließ auf eigenen Wunsch seine Corporation aufgrund dieses Fehlers. Seine Ex-Kollegen verteidigen ihn jedoch und meinen, dass er EVE Online seit 16 Jahren spielt und kein „Credit Card Warrior“ ist. Auch hätte man ihn in der Corporation behalten, doch er wollte selbst gehen. Sein ehemaliges Team mutmaßt, dass er sogar dem Spiel selbst den Rücken kehren wird, weil er über seinen enormen Verlust so enttäuscht ist.

Die EVE-Online Trauerbewältigung für Neulinge dürfte für diesen Spieler wohl eher weniger hilfreich sein.