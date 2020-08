Das MMORPG Albion Online bekam ein sehr umfangreiches Update spendiert. Wir erklären euch, was euch mit „Rise of Avalon“ erwartet.

Was steckt in diesem Update? Laut den Entwicklern beginnt mit „Rise of Avalon“ eine neue Ära für das MMORPG Albion Online. Ihr könnt euch auf einige richtig große Neuerungen einstellen. Dazu gehört ein fernes Land zum Erkunden sowie verfluchte Dungeons, in denen ihr gegen Dämonen und andere finstere Wesen antretet.

Ebenso mit dabei sind mächtige neue Items, die neuen Avalonischen Waffen sowie weitere Verbesserungen am Spiel. Unter anderem wird das Crafting und Kochen überarbeitet und am Balancing der Kämpfe geschraubt.

Das neue Update „Rise of Avalon" für das MMORPG Albion Online ist da.

Das MMORPG Albion Online wächst

Was sind die größten Neuerungen? Es gibt drei Dinge, die bei diesem Update besonders hervorstechen. Die Wildnis von Avalon ist dabei die wichtigste Neuerung:

Wildnis von Avalon

Bei der Wildnis von Avalon handelt es sich um ein neues, großes Land, in dem ihr gegen viele Feinde antretet, um an wertvolle Schätze und wichtige Rohstoffe zu kommen.

Es ist sogar möglich, dort gemeinsam mit eurer Gilde einen Unterschlupf zu bauen. In der Wildnis von Avalon lebt ihr dann abseits der Outlands und könnt in Ruhe euren Aktivitäten nachgehen. Die Spielwelt wird also um ein neues, großes Gebiet erweitert.

Es ist euch möglich, in dieser Welt zu leben, wenn ihr euch dort niederlasst.

Außerdem könnt ihr über das magische Netzwerk der Straßen von Avalon schneller reisen, schneller Handeln und auch Angriffen entgehen, indem ihr die Portale dieser antiken Wege nutzt.

In den korrumpierten Dungeons erwarten euch viele Gefahren.

Ebenfalls sehr interessant sind noch zwei weitere neue Features:

Korrumpierte Dungeon

Diese neuen Dungeons richten sich an Solo-Spieler und bieten euch jede Menge Herausforderungen. Dabei tretet ihr gegen mächtige Dämonen an, müsst Fallen überwinden und auch andere Spieler überfallen, die alleine durch die Verliese wandern.

So kommt ihr nicht nur an besondere Belohnungen, sondern könnt darüber hinaus eine Rangliste aufsteigen.

Interessant hierbei ist, dass sich diese Dungeons an Solo-Spieler richten aber dennoch auch PvP bieten, was zu spannenden Duellen führen dürften.

Neue Avalonische Waffen

Während eurer Abenteuer könnt ihr in den Besitz von 15 neuen Avalonischen Waffen kommen, welche über besondere Fähigkeiten verfügen. Um an diese Artefakte zu kommen, müsst ihr besondere avalonische Gegner besiegen.

Über diese Items könnt ihr zudem auf das Schicksalsbrett erweitern, was euch die Herstellung und den Kampf mit diesen Elite-Waffen ermöglicht.

Die Suche nach den neuen Gegenständen sollte für manchen Spieler eine zusätzliche Motivation darstellen.

Das neue Update von Albion Online führt coole Avalonische Waffen ein.

Das große Update „Rise of Avalon“ erweitert das MMORPG Albion Online also sehr stark. Es gibt jede Menge Neuerungen zu entdecken.

Das Update steht euch jetzt für das Online-Rollenspiel zur Verfügung.

Hattet ihr schon die Gelegenheit, euch das neue Update für Albion Online anzusehen? Was ist eure Meinung dazu?

