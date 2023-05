Deutsches MMORPG bekommt massives Update und die meisten interessieren sich nur für WASD

Das deutsche MMORPG Albion Online von Sandbox Interactive GmbH hat kürzlich seinen Einstand in Fernost gegeben. Im April erreichte das Sandbox-MMORPG damit neue Rekordwerte bei den Spielerzahlen. Nun bringt das nächste Add-on „Knightfall“ nicht nur weiteren Content, sondern auch eine neue Steuerung mit sich.

Was ist das für ein Spiel? Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG, welches auf dem PC etwa auf Steam und auch auf Mobile erhältlich ist. Es spielt in einer mittelalterlichen Fantasiewelt und setzt auf eine Spieler-basierte Wirtschaft, PvE-Inhalte und auch intensive PvP-Gefechte.

Dabei kann je nach betretener Zone – es gibt Grün, Gelb, Rot und Schwarz – das virtuelle Ableben entweder nur den Verlust von Haltbarkeit oder aber auch der gesamten Habseligkeiten bedeuten. Ähnlich geht es auch im Weltraum-MMORPG EVE Online zu. PvE-Liebhabern sei an der Stelle gesagt, dass sie bis auf die schwarze Zone die Wahl haben, ob sie am PvP teilnehmen wollen.

Schaut hier einen Trailer zum MMORPG an.

Viele feiern im Add-on besonders das WASD-Feature

Was sagen Fans zum neuen Add-on? Mit dem Add-on „Knightfall“ gibt es wieder einen Content-Patch inklusive des WASD-Features. Damit ist gemeint, dass die Bewegung im Spiel mittels der Tasten WASD auf der Tastatur realisiert wird.

Wie auf Reddit zu entnehmen ist, bekommt gerade der Kommentar von Black007lp viele Upvotes. Dieser meint nämlich: „WASD? Endlich kann ich Albion ausprobieren.“ Andere, wie der YouTuber Mogdone pflichten dem bei und bezeichnen dieses kleine, aber feine Feature als wahren Gamechanger.

Schaut euch hier die englische Meinung von Mogdone im YouTube-Beitrag an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was bringt das Add-on sonst mit? Neben allgemeinen Spielverbesserungen hält laut den Patch-Notes (via forum.albiononline.com) auch ein neuer Dungeon namens „Knightfall Abbey“ Einzug in das MMORPG. Neben dem Kloster-Dungeon gibt es auch Änderungen am Loot beziehungsweise den Truhen.

Auch die Straßen von Avalon erhalten Updates. Dazu kommt eine Reihe neuer Gegenstände. Schließlich wird den Spielern jetzt auch ermöglicht, das Geschlecht ihres Charakters gegen Gold im Nachhinein zu ändern.

Wie hoch sind die Spielerzahlen? Die Spielerzahlen sind im April auf ein neues Rekordhoch geklettert. So bescherte der Ansturm auf den, am 20. März 2023 in Fernost eröffneten, Server einen Rekordwert im April. Es sollen dabei rund 300.000 Spieler in der Spitze verzeichnet worden sein.

Ob es sich hier um einen nachhaltigen Erfolg handelt, wird uns die Zukunft zeigen müssen. Content-Patches wie das jetzige „Knightfall“ sind auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.