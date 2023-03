Ein einziges MMORPG bietet riesige Schlachten, wie Ihr sie wollt – Doch auch in EVE meckern alle über sie

Der Begriff MMORPG birgt eigentlich das Versprechen von „riesigen Spieler-Massen“, die in gewaltigen Schlachten mit tausenden Kämpfen aufeinander einhacken. Aber die Realität ist 2023 in den meisten Spielen weit davon entfernt. Nur im MMORPG EVE Online kommt es heute noch zu solchen Schlachten – wie jetzt im System X47L-Q: Mehr als 6.000 Piloten kämpfen dort, rufen die Entwickler stolz. Aber die Spieler zeigen sich doch ernüchtert.

Wie war das früher mit Massenschlachten in MMORPGs? „Massenschlachten“ waren in den 2000ern eine der prägenden Eigenschaften von MMORPGs:

Das Spiel fand in der offenen freien Welt statt – es gab keine Begrenzungen, wie viele Spieler auf einem Haufen sein konnten

Oft balgten sich verschiedene Reiche um Festungen oder Relikte wie in Dark Age of Camelot

In WoW gab es legendäre Schlachten um die Hauptstädte. An Schlüsselstellen in der offenen Welt gingen Allianz und Horde unkontrolliert aufeinander los

Für viele waren diese enormen Schlachten mit hunderten von Spielern das, was „MMORPGs“ ausmachten: das „Massive” und “Chaotische.”

Aus Schlachten wurden in MMORPGs Scharmützel und Getümmel

Wie ist es heute? Seit vielen Jahren sind in den meisten MMORPGs diese Schlachten in der offenen Welt verschwunden. Sie wurden durch „strukturiertes PvP“ ersetzt: Spieler treffen sich in einem Schlachtfeld mit Gruppen von jeweils 10, 20 oder vielleicht 120 Spielern.

In den meisten Fällen ist es keine chaotische Schlacht mehr, sondern erinnert eher an ein Fußballspiel. Jede Seite bringt dieselbe Anzahl von Spielern mit, es gibt Regeln, es ist nicht mehr so ausufernd.

Nach wie vor, weiß die Industrie aber, dass viele MMORPG-Spieler sich die Rückkehr von solchen chaotischen Schlachten wünschen. Daher wurden bei Spielen wie New World „massive Schlachten“ angekündigt, in der Praxis war davon aber nur punktuell etwas zu sehen.

Warum gibt es Massenschlachten nicht mehr? Solche Schlachten mit unbegrenzt vielen Spielern haben einige Nachteile:

Sie sind unfair – eine Seite ist häufig viel stärker als eine andere

Sie entsprechen nicht dem Wunsch der Spieler, ein großer Held zu sein. Denn auf jeden Robin Hood muss es auch den Dritten von links auf der Mauer geben, der von Robin Hood mit einem Pfeil erschossen wird – Und wer will den schon spielen?

Auf Konsolen sind Massenschlachten wegen Performance-Grenzen unmöglich. Die Games müssten grafisch viel schlechter aussehen – das Risiko will keiner gehen

Und selbst bei PC-Spielen zwingt das Effekt-Gewitter die Performance und den Spielspaß in die Knie – die Server von The Elder Scrolls Online singen davon seit Jahren ihr Klagelied

EVE Online prahlt mit Massenschlacht, an der 6.000 Piloten beteiligt sind

Wo gibt es diese Schlachten noch? Ein einziges, relevantes und bekanntes MMORPG bietet heute diese Massenschlachten noch: das SF-Epos EVE Online. Das wird ohne Begrenzungen auf einem einzigen großen Server gespielt und dort kommt es noch zu Schlachten mit tausenden Beteiligten, mit denen die Entwickler auch gerne angeben.

Am 12. März schrieb der Twitter-Account von EVE Online denn auch: Mehr als 6.000 Piloten von 4 Allianzen würden sich eine Schlacht im System X47L-Q liefern.

Wie die MMO-Seite MassivelyOP weiß, sei das sogar noch größer als die letzte „Rekordschlacht“ mit 5.000 Piloten, das sogenannte „Massaker bei M2-XFE“ aber kleiner als die „FURY at FWST-8“. Bei der mehr als 8.000 Leute beteiligt waren.

Scheint also, als gibt CCP berechtigterweise auf Twitter mit dieser Massenschlachten an.

Was ist der Haken? Auf Twitter schreiben viele Piloten, dass diese Massenschlacht aus ihrer Sicht nichts ist, womit CCP angeben kann. Denn die Server von EVE Online machen bei so vielen Spielen schlapp. Und das trotz Zeitverzögerung, denn bei EVE läuft die Spielzeit langsamer ab, wenn so viele Piloten aufeinandertreffen:

Ein Spieler sagt: Es mache schon Spaß, aber die Server hätten verständlicherweise arge Probleme.

Ein anderer sagt: Bei „Breaking News“ habe CCP zumindest mit dem „Breaking“-Part recht: Das impliziert, die Server brechen zusammen.

Andere rufen gleich „Potato Server“ oder „Rip Server“

Ein anderer ergänzt böse: 6.000 Leute versuchen, EVE zu spielen, damit brechen sie den vorherigen Rekord, als 5.000 Leute versuchten, EVE zu spielen

CCP bewarb sogar einen Twitch-Account, wo Spieler die Schlacht live sehen konnte … aber selbst dort sah man das Verhalten von CCP, die Schlacht zu resetten, dann doch kritisch:

Man sieht also, dass auch im einzigen MMORPG, das diese Massenschlachten heute noch bietet, sie sehr umstritten sind. Offenbar würde das eine Technik und Server-Performance erfordern, die kein MMORPG zurzeit aufbringen kann.

Schade, dass die großen Pläne von Herman Narula auf Eis liegen:

