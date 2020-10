Im Weltraum-MMO EVE Online tobt seit 13 Wochen der Krieg World War Bee 2. Nun fand die bisher größte Schlacht statt, welche im ersten Akt rund 17.000 Euro an Ressourcen verschlang. Es wird aber noch teurer.

Was war das für eine Schlacht? Das Imperium startete am 5. Oktober einen Angriff auf einen sogenannten Keepstar der Allianz PANFAM im System FWST-8. Fast 7.000 Spieleraccounts waren an dieser Schlacht beteiligt. Die Allianz setzte alles daran, die Raumstation vernichten zu wollen.

Wie verlief die Schlacht? Die Streitkräfte des Imperiums waren in der Unterzahl. PANFAM konnte rund 500 Piloten mehr motivieren. Dies führte dazu, dass aufseiten des Imperiums 250 Dreadnoughts geopfert werden mussten.

Doch schließlich schaffte es das Imperium und konnte den Keepstar in einem gewaltigen Kampf vernichten.

Hier seht ihr die Schlacht von FWST-8 in EVE Online.

Eine kostspielige Schlacht

Wie viel kostete der Kampf? Die Schlacht verschlang Ressourcen im Wert von mehr als 970 Milliarden ISK Ingame-Währung. Das sind umgerechnet rund 17.000 Euro. Der gesamte Krieg World War Bee 2 hat aber inzwischen deutlich mehr Ressourcen verbrannt.

Wie ging es nach der Schlacht weiter? Nachdem der Keepstar vernichtet war, wurde am 6. Oktober eine weitere dieser Kampfstationen losgeschickt. Es kam erneut zu einer Schlacht im System FWST-8. Der Kampf dauerte eine ganze Nacht lang an. Am frühen Morgen des 7. Oktober wurde der Keepstar schließlich vernichtet.

Momentan ist noch nicht klar, wie viele Ressourcen dieser zweite Kampf insgesamt verschlungen hat. Es dürfte aber sicher erneut in die tausende von Euro gehen.

Der Kampf um den Keepstar im System FWST-8 aus der Nähe betrachtet.

Wie verläuft der gesamte Krieg? 13 Wochen dauert der World War Bee 2 mittlerweile an. Insgesamt wurden mehr als 298.000 Schiffe zerstört. Die Gesamtkosten des Krieges belaufen sich mittlerweile auf mehr als 24,9 Billionen ISK. Das sind umgerechnet etwa 380.000 Euro an Ressourcen.

Zu bedenken gilt, dass diese Umrechnung nur der Veranschaulichung dient. Die Spieler von EVE Online haben sich den Großteil dieser Ressourcen über Jahre hinweg erspielt und nicht mit Geld gekauft. Der Betrag zeigt nur an, was diese Ressourcen ungefähr wert sind.

Mehr Informationen rund um den Krieg in EVE Online findet ihr in unserem Interview mit dem EVE-Online-Spieler Pandoralica.