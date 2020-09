Krieg in EVE Online verbrennt 360.000€ an Ressourcen, die Spieler über Jahre sammelten

Der noch immer tobende Krieg „World War Bee 2“ im Weltraum-MMO EVE Online verschlingt Unmengen an Ingame-Währung ISK. Teilnehmer verlieren viel von dem, was sie sich über Jahre erarbeitet haben.

Worum geht es? Seit rund 12 Wochen tobt der sogenannte „World War Bee 2“ im Weltraum-MMO EVE Online. Dabei steht ein Konflikt zwischen den beiden großen Allianzen Legacy und The Imperium im Mittelpunkt. Es geht um den Besitz von Territorien und den Ausbau der Allianz sowie um Rache.

Wie läuft dieser Krieg? In der 12. Woche gab es wieder jede Menge Schlachten. Diese haben Ressourcen im Wert von rund 20 Millarden ISK, der Ingame-Währung von EVE Online, verschlungen. Das sind umgerechnet rund 300 US-Dollar. Das hört sich nicht nach sonderlich viel an. Allerdings tobt dieser Konflikt seit eben mittlerweile 12 Wochen.

Insgesamt hat sich nun ein Verlust an Ressourcen in Höhe von rund 23 Billionen ISK angesammelt. Das entspricht umgerechnet etwa 350.000 Euro.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So laufen Schlachten während des World War Bee 2 ab.

Ist wirklich dieses ganze Geld weg? Die Umrechnung von ISK in Euro dient eigentlich nur der Veranschaulichung des Werts, den diese Ressourcen wie beispielsweise Schiffe und Keepstar-Stationen haben. Das meiste davon haben sich die Spieler hart erarbeitet und nicht mit echtem Geld gekauft.

Dennoch ist es natürlich ein herber Verlust. Denn es dauert mitunter Jahre, um Ressourcen im Wert von Millarden und Billionen an ISK anzuhäufen.

Was bedeutet das? Die Spieler von EVE Online sammeln also eine sehr lange Zeit und bauen sich Flotten von Schiffen auf oder stecken die erarbeitete Währung in eine der teuren Keepstar-Stationen – einer Art Todesstern im EVE-Unviersum. Dann beginnt das Säbelrasseln. Oft kommt es nur zu Drohungen oder kleineren Scharmützeln. Hin und wieder brechen aber gewaltige Kriege aus, wie nun im Falle des „World War Bee 2“.

Solche Kriege verschlingen dann innerhalb kurzer Zeit viel von dem, was sich die Teilnehmer über Jahre hinweg hart erarbeitet und angesammelt haben.

Deswegen verändern solche Kriege in der Regel das Machtgefüge von EVE Online. Ganze Allianzen können verschwinden, weil sie all ihre jahrelang zusammengesparten Ressourcen im Krieg verbrauchen.

EVE Online lebt von seinen gigantischen Schlachten und Kriegen.

So läuft EVE Online eben: EVE Online lebt von solchen Geschichten und kann damit auch stets neue Spieler gewinnen. Diese rechnen im Grunde damit, dass sie jederzeit alles verlieren können. Dieses Risiko macht einen Großteil des Reizes aus. Man könnte dies mit einem Casino vergleichen. Erst häufen die Spieler Geld an, weil es gut läuft, dann gehen sie all in und nehmen das Risiko auf sich, alles zu verlieren. Oder eben viel zu gewinnen.

Diese Storys um gigantische Kriege, Verluste in Billionenhöhe und das Ende von Allianzen begeistern nicht nur EVE-Spieler, sondern auch Gamer und vor allem MMO-Fans generell.

Was haltet ihr davon, dass EVE-Spieler während des aktuellen Krieges so viel verlieren? Wäre das auch für euch spannend?

Falls ihr euch noch mehr über diesen Krieg in EVE Online informieren wollt, dann lest euch unser Interview mit dem EVE-Online-Spieler Pandoralica.