In EVE Online tobt seit Monaten ein Krieg, der letzte Woche seinen Höhepunkt hatte. An der zweiteiligen Schlacht haben so viele Spieler teilgenommen, dass die Server die Last nicht ausgehalten haben.

Darum geht’s: In EVE Online tobt seit dem Juli 2020 ein riesiger Krieg, den die Spieler als World War Bee 2 getauft haben. In der Auseinandersetzung prallen die zwei Fraktionen PAPI Coalition und The Imperium aufeinander.

Mittlerweile wurden in dem Krieg umgerechnet über 800.000 € an Materialien verschossen. Zu Neujahr eskalierte der Konflikt in der Schlacht von M2-XFE, an der Tausende Spieler und Schiffe teilgenommen haben.

Die Schlacht wurde von einer Server-Wartung unterbrochen und ging am 2. Januar weiter. Allerdings verlief sie nicht so, wie beide Seiten es erhofft hatten.

Das ist am 2. Januar passiert: Die Ausgangslage vor dem zweiten Teil der Schlacht war folgende:

Die Imperium-Spieler erhielten den Befehl, sich nach der Server-Wartung sofort ins Spiel einzuloggen.

Die PAPI-Spieler sollten ausgeloggt bleiben und warten, bis der Structure Timer der Keepstar-Station ausläuft, um die gekämpft wurde. Das passierte am 2. Januar.

PAPI kehrte zurück mit frischen Truppen, um ihre gestrandeten Schiffe zu retten.

In der Zeit versammelte Imperium zusätzlich mehr als 4.000 Mitglieder der Goonswarm in der Nähe des Kampffeldes.

Titan-Schiffe sind die größten, die es in EVE gibt. Hier seht ihr einen Avatar Titan

Das Resultat war, dass sich in M2-XFE oder in der unmittelbaren Nähe davon laut CCP etwa 14.770 Spieler aufhielten. Das hielten die Spiel-Server nicht aus. In den Nodes T5ZI-S and M2-XFE, in denen die meisten Spieler positioniert waren, kam es zu massiven Lags und Problemen mit den Servern.

Beim Versuch, das System zu betreten, blieben viele PAPI-Schiffe im Warp-Tunnel stecken

Schiffe, die den Sprung schafften, verschwanden wieder oder erschienen im falschen System

Andere Schiffe, die das System betreten konnten, erschienen plötzlich ohne ihre Bewaffnung oder Verteidigungssysteme

Weitere Probleme

Die Folge davon war, dass Imperium in der Lage war, satte 169 Titan-Schiffe von PAPI zu zerstören. Allerdings erschienen etwa 93 davon unversehrt wieder in anderen Systemen, wohl ebenfalls aufgrund von Server-Problemen (via. NewEdenPost).

Die verschiedenen Arten von Titan-Schiffen, die zerstört wurden. Etwa 93 davon erschienen in anderen Systemen unversehrt (Bildquelle: NewEdenPost)

CCP bleibt seinem Grundsatz treu

Das sagen die Entwickler: Der Entwickler CCP veröffentlichte nach der Schlacht ein Statement zu den Ereignissen. Die Devs erklärten, dass der Grund für die Vorfälle eine Überlastung der Server ist.

Eine so große Menge an Spielern auf einem so kleinen Raum war bis dahin noch nie zusammengekommen. Etwa 35 % aller eingeloggten Spieler befanden sich laut CCP in den 3 Systemen, wo die Action stattfand.

Unseren üblichen Regelungen folgend, wird der Kunden-Support keine Verluste entschädigen oder Spieler zwischen Systemen bewegen. Es ist unser Grundsatz, uns nicht in die Flottenkämpfe einzumischen und an diesen Grundsatz haben wir uns während dieses Krieges auch gehalten – Das betrifft beide Seiten. Blog-Post von CCP

Weiterhin schreiben die Entwickler, dass sie sich so wenig wie möglich einmischen werden. Die einzige Ausnahme könnten Spieler bilden, die überhaupt nicht in der Lage sind, sich ins Spiel einzuloggen, falls es solche Fälle gibt. Sie werden Hilfe von CCP erhalten. Alle anderen Spieler werden sich selbst bewegen müssen.

Laut CCP können weder die Spieler, noch die Entwickler selbst voraussagen, was passieren wird, wenn die Server einer solchen Last ausgesetzt sind und wie die Performance in solchen Situationen aussieht.

Wie könnte es jetzt weitergehen? Die Anführer beider Fraktionen haben gegenüber Polygon geäußert, dass sie die Entscheidung von CCP akzeptieren, wenn auch widerwillig.

Vince Draken, einer der Anführer von PAPI, sagte in dem Polygon-Interview, dass sie „das Spiel jetzt wohl leider auf eine eher langweilige Weise spielen werden“. Der Grund dafür ist die Äußerung von CCP, dass sie bei so riesigen Schlachten wie der von M2-XFE, die Stabilität der Server wohl nicht garantieren können.

Einer der Anführer von Imperium, Asher Elias, war ebenfalls nicht 100 % glücklich mit dem Ausgang der Schlacht. In einem Twitch-Stream sagte er: „Aus meiner Sicht ist das einfach enttäuschend. Ich wünschte, wir hätten den Kampf bekommen.“

Es ist durchaus möglich, dass nach einer so großen Schlacht in EVE vorerst wieder Ruhe einkehren wird. Mehr oder weniger. Wir können aber auf jeden Fall gespannt sein, wie der World War Bee 2 weiter verläuft.

Die vorherige größte Schlacht in EVE war übrigens das Blutbad von B-R5RB.