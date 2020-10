EVE Online wird von manchen als „Excel im Weltraum“ bezeichnet. Mit einem Update stimmt das sogar, denn die 3D-Grafik lässt sich jetzt komplett entfernen.

Was bringt dieses Update? Es ist jetzt möglich, die 3D-Komponente des Spiels abzuschalten. Das heißt, ihr seht dann nur noch die Texte und die Benutzeroberfläche. Dort, wo eigentlich das Spiel abläuft und ihr die Raumschiffe im All herumfliegen seht, befindet sich nun ein schwarzer Bereich.

So sieht EVE Online mit abgeschalteter 3D-Grafik aus.

Was genau bringt das? EVE Online hat vor allem bei großen Schlachten wie im aktuellen World War Bee 2 mit heftigen Performance-Problemen zu kämpfen. Damit das Spiel in Extremsituationen überhaupt noch spielbar bleibt, gibt es die sogenannte „Zeitdilatation“. Das Abfeuern von Waffen oder die Bewegungen von Schiffen laufen verlangsamt ab, um sicherzustellen, dass der Server unter der Last nicht zusammenbricht. Die Kämpfe laufen also im Grunde in Zeitlupe ab.

Allerdings hilft das nicht immer. Es gibt Schlachten, die mit mehreren tausend Spielern so gigantisch sind, dass im Grunde nur eine Diashow zu sehen ist. Denn die Anzahl an Schiffen und Explosionen wirkt sich natürlich nicht nur auf den Server von EVE Online aus, sondern zudem auf die PCs der Spieler. Zudem werden hier immer neue Rekorde mit noch mehr Schiffen angestrebt. Hier kommt nun der neue „Tabellen im Weltraum“-Modus zum Einsatz.

Denn ist keine 3D-Grafik mehr zu sehen, dann braucht man sich um die Performance des Spiels keine Sorgen mehr zu machen.

So sieht EVE Online normalerweise aus.

Ein Spiel ohne Grafik

Wie läuft das ab? Bemerkt ihr, dass die Performance von EVE Online in die Knie geht – vielleicht gerade während eines großen Kampfs – dann schaltet ihr die 3D-Grafik einfach ab. Das Bild wird dann größtenteils schwarz und ihr agiert dann rein über das UI und die Texte. So lässt sich das Weltraum-MMO dann wieder problemlos spielen.

Im Grunde bieten euch die Texte und das UI alles, was ihr wissen müsst. Die 3D-Grafik dient nur der Visualisierung. Wirklich nötig ist sie nicht. Daher hat EVE Online auch den Ruf, ein „Excel im Weltraum“ zu sein.

Wer nutzt das? Der neue Modus ist besonders für diejenigen gedacht, die per Multiboxing mehr als einen Account in EVE Online spielen und dabei mehrere Spiel-Clients auf einem PC laufen lassen.

Wie erklären die Entwickler den Modus? EVE’s Brand Director, CCP Goodfella, schreibt über den UI-Only-Modus:

Da der Krieg in EVE einen Wendepunkt erreicht hat, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die ultimative Leistungssteigerungs-Option hinzuzufügen – ein von unseren Hardcore-Spielern häufig gewünschtes Feature. Natürlich ist diese Option nur für die extremsten Situationen gedacht. Aber wie wir alle wissen, dreht sich bei EVE alles um Extremsituationen, und da der Krieg tobt, zählt jeder Frame. Wir freuen uns darauf, von der kreativen Art und Weise überrascht zu werden, in der dieses Feature von unserer Community genutzt wird! CCP Goodfella, Brand Director CCP Games

Was haltet ihr von diesem neuen Modus? Würdet ihr EVE Online so spielen?

Wollt ihr mehr über den Krieg wissen, der aktuell im Weltraum-MMO EVE Online tobt? Er hat bisher schon mehr als 360.000 Euro an Material gekostet.