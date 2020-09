MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff ist ein totaler Laie in MMORPGs. Umso spannender war für ihn sein Eindruck im riesigen EVE Online, vor allem weil dort eigentlich ein Space-Weltkrieg herrscht.

So stehe ich zu MMORPGSs: Um dieses Genre hatte ich eigentlich mein ganzes Leben einen großen Bogen gemacht. Meine ersten Berührungen hatte ich dann mit Guild Wars 2, als ich es für einen Erlebnisbericht angespielt hatte.

Nun stand ein zweites MMORPG auf meinem Zettel: EVE Online. Entwickler CCP Games hatte MeinMMO zu einer Noob-Tour eingeladen und ich wusste genau, dass ich dafür der perfekte Kandidat bin. Páll Grétar Bjarnason, von jedem Palli genannt, vom isländischen Entwickler führte mich dann durch das MMORPG und zeigte mir etwa eineinhalb Stunden lang die ersten Schritte in EVE Online. Ich selbst habe nur zugeschaut, doch auch dabei hatte ich viel Spaß.

Nur freundliche Spieler, trotz riesigem Weltraumkrieg

Das wusste ich bisher zu EVE Online: Bevor die Anfrage kam, wusste ich zugegeben recht wenig zu EVE Online. Ich bekam immer wieder nur mit, dass es dort riesige Fraktionen gibt und die sogar aktuell in einem riesigen Krieg feststecken.

In einem riesigen Space-Krieg kämpfen gerade die Fraktionen gegeneinander.

So lief der Einstieg: Werde ich also in ein Spiel kommen, wo sich Fraktionen überall bekriegen werden und ich als Neuling total untergehe?

Überraschenderweise nicht! Alles war friedlich und Palli zeigte mir den Ingame-Chat, der total freundlich war. Dort gibt es sogar eigene Gruppe, wo Neulinge Fragen stellen konnten und hilfsbereite Mitspieler mit Rat und Tat zur Seite standen.

Hätte ich also Palli nicht an der Seite gehabt, wäre ich meine Fragen trotzdem losgeworden.

Während des Tutorials mussten wir dann mehrere Schritte meistern, die uns die ersten Belohnungen einbrachten und die grundlegenden Mechaniken von EVE Online erklärten. Wir kämpften gegen NPCs und per Mining konnten wir Rohstoffe abbauen, die wir dann schlussendlich zu Waffen crafteten und verkauften.

Ich war erstaunt darüber, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten im MMORPG gibt und ich wohl bei weitem noch nicht alles gesehen habe. Für einen Spieler wie mich, der hauptsächliche feste Storys spielt, war das schon ein großer Unterschied.

EVE ist verdammt riesig – Und genau das ist so genial!

Das beeindruckte mich am meisten: Was mir als erstes aufgefallen ist und mich auch jetzt noch beeindruckt, ist die riesige Spielwelt von EVE Online. Palli erklärte mir, dass man hier nur durch Schnellreisen vorankommt, denn sollte man das alles einfach mit seinem Raumschiff selber fliegen würde, kommt man wohl nie am Ziel an. Ein Spieler landete dafür sogar im Guinness-Buch der Rekorde.

Für mich, der schon die Welt von GTA 5 als riesig betitelt, eigentlich unvorstellbar. Vielleicht erlebten wir auch deshalb den Space-Weltkrieg nicht mit. Wenn die Spielwelt so riesig ist, dann ist die Chance auf einen Mitspieler nicht sehr groß – es sei denn man sucht ihn gezielt.

Aber nicht nur die Spielwelt ist riesig. Man kann zwischen unzähligen Schiffen wählen, die man dann noch mit haufenweise Waffen ausrüsten kann.

Haufenweise Raumschiffe könnt ihr in EVE Online ergattern.

Und was ist jetzt eigentlich mit dem Weltkrieg? Das fragte ich Palli auch. Immerhin dachte ich, dass hier quasi alles in Flammen stehen würde. Darauf entgegnete er sehr lässig, aber auch voller Vorfreude, dass das ein sehr spannendes Thema sei und er es ebenfalls gespannt verfolgt.

Es gibt mehrere Fraktionen, die untereinander in den Streit geraten sind. Bünde sind gebrochen worden und nun kommt es eben zum Krieg. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich in EVE Online. Dort kommt es immer wieder zu solchen Aktionen und die können gerne auch mal mehrere hunderttausend Euro verschlucken.