Derzeit findet im Weltraum-MMORPG EVE Online einer der größten Kriege in der Geschichte des Spiels statt. Der Grund für den Konflikt ist simpel: Rache.

Was ist World War Bee 2? Der Krieg startete im Juli 2020 und dreht sich um den Kampf der beiden großen Allianzen Legacy gegen The Imperium. Grundsätzlich geht es um den Besitz von Territorien im All.

Solche Kriege sind keine Seltenheit in EVE Online und sind ein Grund, warum das MMORPG nach wie vor so beliebt ist.

Schlachten und Kriege gehören mit zum Weltraum-MMORPG EVE Online.

Rache führte zum vielleicht größten Krieg in EVE Online

Was steckt wirklich hinter dem Krieg? Im Jahr 2014 war der EVE-Spieler Vily einer der erfolgreichsten Flottenkommandeure für The Imperium. Allerdings musste er einige Monate das Spiel beiseitelegen, da er einen Einsatz für das Militär im echten Leben auszuführen hatte.

Als er wieder zurückkam, stellte er fest, dass ihn sein ehemaliger Allianz-Boss inzwischen gefeuert hatte. Es hieß, er würde nicht mehr gebraucht.

Die Antwort von Vily fiel hart aus:

Na gut. Wenn ihr meine Leistungen ignorieren wollt, die ich in diesen vier oder fünf Jahren beigetragen habe, werde ich woanders etwas tun. Und ich werde es genießen, euch niederzureißen, wenn es das Spiel ist, das ihr spielen wollt. Vily

Was passierte dann? 5 Jahre später konnte Vily eine der größten Flotten zusammenstellen, welche das MMORPG EVE Online je gesehen hat. Seine Zeit der Rache war gekommen. Zehntausende Spieler zogen auf seiner Seite in den Kampf und er erklärte seinem ehemaligen Boss Alex „Mittani“ Gianturco, dem Anführer von The Imperium, den Krieg im Spiel.

So laufen Schlachten im World War Bee 2 von EVE Online ab.

Wie läuft der Krieg? Nach aktuellen Schätzungen verschlang der Krieg bereits rund 280.000 Euro an Schiffen und Raumstationen. Experten glauben, dass The Imperium ernsthafte Schwierigkeiten bekommen könnte. Manche vermuten, dass die Allianz sogar vor seinem Ende steht. Denn Vilys Flotte ist mit rund 52.000 Spieler-Accounts fast doppelt so groß wie die 29.000 Accounts von The Imperium.

EVE-Spieler gehen davon aus, dass sich World War Bee 2 zum bisher größten Konflikt in der Geschichte des Spiels entwickeln könnte.

Was meint der Anführer von The Imperium zur Situation? Laut Mittani nimmt er die Bedrohung sehr ernst. Darum rief er am 8. September seine Verbündeten dazu auf, ihm zu Hilfe zu eilen.

Vily dagegen erklärte, erst aufzuhören, wenn The Imperium vollständig vernichtet wurde. Er möchte diese Allianz aus dem Spiel beseitigen.

In EVE Online steht nun die wohl größte Schlacht an, die das MMORPG je gesehen hat. Ob The Imperium das übersteht, sollte sich in den kommenden Wochen herausstellen.

Wir haben ein Interview mit dem EVE-Online-Spieler Pandoralica geführt. Im Artikel erfahrt ihr weitere Hintergründe über den World War Bee 2.