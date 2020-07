Aktuell läuft bei MeinMMO der Themenmonat „Find Your Next Game„. Im Zuge dessen hat sich unser Redakteur Noah Struthoff in ein neues Genre gewagt: Er hat erstmalig ein MMORPG angespielt.

Darum soll es hier gehen: Den kompletten Juni über haben wir von MeinMMO und unsere Kollegen von der Gamestar und Gamepro über neue Games oder Spiele gesprochen, die wir euch empfehlen können.

Deshalb dachte ich, dass es passend wäre, wenn ich mich ebenfalls in ein ganz neues Gebiet wage und nicht nur darüber schreibe.

Ich habe noch nie in meinem Leben ein MMORPG gespielt und hatte mich oftmals gefragt, weshalb überhaupt jemand so fasziniert von diesem Genre sein kann. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und kann schon mal so viel verraten: Es war ein Chaos, doch ein durchaus positives Chaos.

Das spiele ich eigentlich: Meine große Spiele-Liebe ist Pokémon GO. Zuvor und auch nach dem Release in 2016 hat mich noch nie ein Spiel so sehr gefesselt. Hier hat man zwar auch mit Monstern zu tun, doch das Spielprinzip ist ein ganz anderes.

Ansonsten habe ich vor meiner Trainer-Karriere einige Shooter gespielt und hab vor allem in Battlefield und Call of Duty einige Spielstunden gesammelt.

MMORPGs wie Guild Wars standen bisher nicht auf meiner Liste.

WoW, sind das viele Charaktereigenschaften

Welches Spiel hab ich überhaupt ausprobiert? Darüber haben wir in der Redaktion ebenfalls etwas diskutiert. Am Ende fiel die Wahl dann auf Guild Wars 2. Ein kostenloses MMORPG, dass schon seit Jahren erfolgreich ist. Dazu kommt noch eine schicke Grafik. Außerdem ist mein treuer Begleiter in den ersten Stunden, MeinMMO-Kollege und MMORPG-Experte Alexander Leitsch, ein Veteran in Guild Wars 2.

So lief meine Charakter-Wahl ab: Zunächst war ich noch auf mich allein gestellt, sodass ich den Server und meinen Charakter ohne Beratung auswählen musste.

Ich staunte nicht schlecht, als ich sah, wie viel man bei seinem Charakter überhaupt konfigurieren kann.

Zunächst musste ich mich für eines der 5 spielbaren Völker entscheiden. Meine Wahl fiel auf die Norn. Sie wurden mir als impulsiv und lebensfroh vorgestellt – etwas, das durchaus auf mich zutrifft.

Danach ging es an die Optimierung. Natürlich machte ich meinen Charakter so breit und muskulös wie es nur geht. Dazu noch ein paar fiese Narben ins Gesicht und einen coolen Bart – etwas, das durchaus auf mich zutrifft (Zumindest in meinen Träumen).

Ein stylischer Bart und viele Muskeln – mein Charakter in Guild Wars 2

Darauf hab ich gar nicht geachtet: Immer wieder erklärte mir das Spiel, dass meine Entscheidungen bei der Charakterwahl auch Einfluss auf mein Spiel nehmen werden. Das war etwas, was ich fast komplett ignoriert hab. Ich dachte mir nur „Um ein paar Monster wegzuhauen, nehme ich einfach den muskulösesten Charakter – das klappt schon“. Wohl eine Entscheidung, die nicht ganz so gut durchdacht war.

Wenn selbst die Steuerung zum Problem wird

Das waren meine ersten Minuten im Spiel: Der Start in Guild Wars 2 lief zwar so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dennoch chaotisch. Ich kam in eine Spielwelt und musste erstmal schauen, was hier überhaupt los ist und wo es hingeht.

Das erste große Problem war die Steuerung. Ich arbeite zwar jeden Tag am PC, doch so wirklich gezockt habe ich hier noch nie. Pokémon GO spielt man am Smartphone und meine Shooter-Erfahrungen habe ich allesamt an der PlayStation gesammelt. Die klassische WASD-Steuerung fiel mir also schon verdammt schwer. Wie halte ich meine Finger und wie komme ich dann an andere Tasten, die plötzlich auch noch wichtig sind?

Also irrte ich erstmal ein wenig durch die Spielwelt. Hier und da konnte ich mit NPCs interagieren, doch wirklich voran, kam ich nicht. Nachdem ich die ersten Monster mit meinem Schwert verprügelt hatte, sah ich, dass ich auch Aufgaben erledigen musste und folgte dieser sogenannten „Quests“.

Ich kämpfte viel – oftmals sah das aber nicht sehr professionell aus.

Mein Kollege Alexander verfolgte mich dabei und gab mir hier und da Tipps, die mich zwar voranbrachten, doch wirklich erfolgreich und professionell stellte ich mich nicht an.

Ein Punkt, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist der Versuch von Alex mir die Tab-Taste zu erklären. Damit konnte ich Gegner direkt anvisieren und besser attackieren. Das klingt in der Theorie schön, doch wo zum Teufel finde ich die Tab-Taste? Nach viel Hin und Her verstand ich, dass es die Taste ist, mit der ich ansonsten immer einen Zeilensprung gemacht habe. Diese Taste hatte für mich noch nie einen Namen und dürfte wohl eine der Tasten sein, die ich so gut wie nie im Alltag benutze.

Generell waren es am Anfang viele Infos für mich, die ich kaum erfassen konnte. Deshalb rannte ich wild in der Gegend rum und kämpfte oftmals gegen die Luft, während das sabbernde Monster einfach hinter mir stand. Wenn ich neue Quests gelesen habe, dann blieb ich stehen und musste mich ganz genau auf den Text konzentrieren und selbst dann habe ich manchmal nicht so ganz verstanden, was die eigentlich von mir wollen.

Ein MMORPG kann ja doch Spaß machen

Nach der ersten Stunde, vielen Erklärungen und noch mehr peinlichen Momenten fand ich langsam Spaß am Spiel und verstand auch den Sinn dahinter.

Eine Quest wurde abgeschlossen und ich ging direkt zur nächsten weiter. Auch wenn ich nicht immer tadellos kämpfte, schaffte ich die Quests. Ein gutes Gefühl und ich merkte, dass ich Fortschritte machte.

Mit der Zeit musste ich auch nicht mehr bei jeder Bewegung auf meine Tastatur schauen, sondern konnte auch mal die beeindruckende Grafik von Guild Wars 2 begutachten. Außerdem merkte ich, wie riesig die Map des MMORPGs eigentlich ist. Während ich schon mehrere Minuten zu einer Quest lief, waren die Bewegungen auf der Karte eher winzig. Es gibt also noch so einiges zu entdecken in Guild Wars 2.

Die Vielfalt und die Grafik hat mich richtig erstaunt.

Mit der Routine kam dann auch der Spaß im Spiel. Ich kämpfte zwar immer noch wie ein betrunkener Mallorca-Tourist, doch so langsam ging es aufwärts.

Mein Kollege Alexander zeigte mir dann auch noch die unglaubliche Vielfalt im Spiel. Er präsentierte mir stolz all seine Reittiere und wir mussten sogar Futter vor hungrigen Hasen beschützen. Am Ende gab es dann noch eine dicke Schneeballschlacht mit Kindern.

Ich merkte also schnell, dass man hier noch lange Spaß haben kann und dass das Spiel schier unendlich ist.

Ich komme wieder, keine Frage!

Während ich zu Beginn eher skeptisch in Guild Wars 2 gestartet bin und ich mir eigentlich sicher war, dass ich nach meiner kleinen Entdeckungstour sicherlich nie wieder zurück in das Spiel kommen werde, sehe ich das nun ganz anders.

Guild Wars 2 macht echt viel Spaß und ich bin vor allem davon begeistert, was man für zahlreiche Nebenmissionen abschließen kann. Die Detailliebe ist großartig und während ich bislang einen großen Bogen um solche Spiele gemacht habe, werde ich jetzt sicherlich mal ein Auge auf MMORPGs werden.

Zum Abschluss meines ersten Einblicks in ein MMORPG kann ich nur den rosaroten Panther zitieren: Heut ist nicht alle Tage, ich komm wieder keine Frage!