Am Neujahr fand in EVE Online eine der größten Schlachten statt, an der Tausende Schiffe teilnahmen. Insgesamt wurden dort Schäden in Höhe von 285.000 € verursacht.

Was ist gerade los in EVE Online? Seit Juli 2020 tobt in EVE Online ein Krieg, der als World War Bee 2 bezeichnet wird. Darin treffen die zwei großen Fraktionen PAPI Coalition und The Imperium aufeinander.

Seit seinem Start verbrannte dieser Krieg ungeheure Mengen an Ressourcen und stellte in EVE diverse Rekorde auf. Dazu gehörte auch die größte Schlacht mit über 8.000 aktiven Teilnehmern. Umgerechnet wurden in dem Krieg schon über 800.000 € verschossen. Und diese Summe hat sich mit der letzten großen Schlacht nochmal um einiges erhöht.

Um diese Schlacht geht es: Die richtige Eskalation des Konfliktes geschah am vergangenen Neujahr, als zwei gigantische Armeen von PAPI und Imperium in einer Schlacht aufeinanderprallten.

Eine so riesige Schlacht kann natürlich nicht unter normalen Umständen ausgetragen werden. Das würden die Server nicht aushalten. Deshalb gibt es in EVE Online eine Mechanik, die als Time Dialation bezeichnet wird.

Dadurch wird die Ingame-Zeit verlangsamt, sodass nicht alle Effekte gleichzeitig und extrem schnell herausgehen. In der Schlacht um die Keepstar wurde sie auf 10 % der normalen Spielgeschwindigkeit reduziert.

Der YouTube-User Rupia veröffentlichte ein Video von der Schlach M2-XFE, das um das Zwanzigfache beschleunigt wurde:

Gekämpft wurde um eine Keepstar-Raumstation, die The Imperium gehört. Die PAPI Coalition war in diesem Szenario die Angreifer. Im Verlauf der über 12 Stunden langen Schlacht haben beide Seiten immer mehr Ressourcen in den Kampf geworfen.

Den fast kompletten Schlachtverlauf von 11,5 Stunden könnt ihr euch übrigens in einem Stream-VOD auf Youtube ansehen, falls ihr Zeit und Lust habt. Dort wurde die Time Dialation nicht beschleunigt und ihr könnt sehen, wie die Schlacht tatsächlich stattgefunden hat.

Über 5.000 Spieler und Tausende von Schiffen

Das sind die Zahlen: Der offizielle Twitter-Account von EVE machte einen Post zu der Schlacht und bezeichnete sie als eine der größten in der Geschichte des MMORPGs.

Die genauen Zahlen zeigen je nach Quelle leichte Variationen, aber in etwa sehen sie so aus:

Dauer: etwa 12 – 13 Stunden

Maximum Spieler im System: etwa 5.600

Titans: 1.200

Supercarrier: 400

Dreadnought: 445

Carrier: 250

Titans zerstört: etwa 250

Laut newedenpost.com wurden in dem Kampf 23,6 Milliarden ISK zu Weltraumschrott geschossen. Das entspricht ungefähr $347.000 (circa 285.950 €).

Im Vergleich dazu fraß die letzte größte Schlacht, das Blutbad von B-R5RB, etwa $330.000 an Ressourcen auf.

Und wer hat jetzt gewonnen? Beide Seiten führten Stunden lang ein echt knappes Kopf-an-Kopf-Rennen gegeneinander. Wie knapp es über die ganze Dauer der Schlacht war, zeigt eine Grafik:

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen PAPI und Imperium bei der Zerstörung der Titanen

In einem Report über die Schlacht heißt es, dass Imperium mehr Titan-Schiffe zerstören konnte als ihre Gegner. PAPI hat hingegen mehr finanzielle Zerstörung angerichtet, indem sie mehr Supercarrier und den teuren Vanquisher-class Titan von Imperium zerstört haben.

Der Schaden, den die Fraktionen gegeneinander austeilte, führte dazu, dass ihre jeweiligen Führungen nach dem Ende der Schlacht fest davon ausgehen, der Sieger zu sein (via. Kotaku).

Wie ging es weiter? Seit dem Ende der Schlacht, die von einer Serverwartung unterbrochen wurde, haben sich die Mitglieder von Imperium wieder ins Spiel eingeloggt und warten an den Positionen um den Keepstar herum auf ihre Gegner.

Die Piloten der PAPI Coalition haben allerdings den strengen Befehl erhalten, weiterhin offline zu bleiben. Sie müssen warten, bis der Structure Timer der Raumstation ausläuft, was heute, am 2. Januar passieren wird.

Die gigantische Schlacht sollte also schon bald fortgesetzt werden.

EVE Online gehört zu den ältesten MMORPGs auf dem Markt. Und es hat sich, wie diese Titel auch, extrem gut gehalten:

