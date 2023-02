The Elder Scrolls Online: Der Boss kündigt an, das größte Problem europäischer Spieler auf PC und PS5 zu lösen

Der europäische Mega-Server (EU-PC) sorgt in The Elder Scrolls Online seit längerer Zeit für Probleme. Spieler können das Spiel nicht betreten und es kommt zu Verbindungsabbrüchen. Der Studio-Boss von ZeniMax Online verspricht jetzt Abhilfe.

Seit geraumer Zeit gibt es mit den Servern von ESO Probleme. Diese äußern sich durch fehlgeschlagene Verbindungsversuche oder Verbindungsabbrüche. Besonders, wenn der Andrang groß ist und im PVP machen die Server schlapp.

Daher wundert es nicht, dass sich die Community seit längerer Zeit über die schlechte Hardware-Performance beschwert. Bei großen Events und auch im PVP kam es immer wieder zu Lags und das sorgte für jede Menge Frust. Bessere Performance steht deshalb auch auf der MeinMMO Wunschliste für ESO in 2023.

Die Entwickler haben auf das Feedback aus der Community reagiert und bereits im letzten Jahr versprochen, die Hardware zu modernisieren. Dadurch sollen die Server wieder stabiler werden. Durch Lieferprobleme musste die Aktion allerdings weiter nach hinten verschoben werden. In einem Community-Update sprach der Studio-Boss Matt Firor jetzt über den konkreten Zeitplan.

ESO bietet regelmäßig neuen Content. Seht euch hier den neue Necrom-Cinematic zu The Elder Scrolls Online an:

Neue Hardware kommt im April

Was wurde angekündigt? In einem Beitrag im ESO-Forum vom 30. Januar 2023 sprach Matt Firor über den bevorstehenden Wechsel der Hardware und gab Details zum genauen Zeitplan preis. Da es Probleme mit der Logistik gibt, musste das Studio den Start der Aktion um 1-2 Wochen nach hinten verlegen. Um den Hardwaretausch so effizient wie möglich zu gestalten, wird auch der Eventkalender angepasst.

Ursprünglich war nämlich ein Termin Anfang März vorgesehen. Die Verzögerung in der Logistik sorgt nun dafür, dass sich das Datum für den Hardwaretausch mit dem Start des ESO Updates 37 überschneidet. Deshalb wählten die Entwickler einen etwas späteren Zeitpunkt. Der Hardwaretausch für den PlayStation EU Server soll kurze Zeit nach dem Update für EU-PC erfolgen. Zur Vorbereitung wird es am 7. Februar Wartungsarbeiten für alle EU Realms geben.

Während des eigentlichen Hardwaretausches werden die Server dann für circa 14 Stunden runtergefahren. Die Zeitspanne kann aber variieren, deshalb wird es noch ein weiteres Community-Update kommen. Darin wird bekannt gegeben, an welchem Tag der Tausch stattfindet und wann die Server wieder verfügbar sind.

Welche Events werden verschoben? Um den Hardwaretausch so effizient wie möglich zu gestalten, schieben die Entwickler einige Events nach hinten. Das Event Whitestrake’s Mayhem soll beispielsweise erst stattfinden, nachdem der Hardwaretausch abgeschlossen ist. Dennoch verspricht Firor, dass 2023, wie geplant, 2 Whitestrake’s Mayhem Events stattfinden sollen. Damit ihr kein Event verpasst, haben wir einen ESO Event-Ticker für euch.

Damit die Spieler trotzdem wie gewohnt Event Tickets sammeln können, werden Fragmente aus dem ersten Quartal auch im zweiten Quartal (April bis Juni) verfügbar sein. Diese Änderung ermöglicht es Spielern, alle Cosmetics und Event-Items wie bisher zu sammeln. Die Gesamtanzahl an Event Tickets ist von den Verschiebungen nicht betroffen. Zudem wird es am Ende des Jahres die Möglichkeit geben, Fragmente im Zuge des New Life Festivals zu sammeln.

Was haltet ihr von dem Update? Ist ein Update der Server-Hardware von ESO längst überfällig? Habt ihr vielleicht wieder Lust in ESO vorbeizuschauen, wenn die Performance-Probleme behoben sind? Teilt eure Meinung mit der Community und lasst uns gerne einen Kommentar da!

