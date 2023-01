Kommt nach 2 Jahren endlich wieder ein gutes ESO-Kapitel? Community feiert Ankündigungen

Gestern wurde für das MMORPG The Elder Scrolls Online das neue Kapitel Necrom und die Inhalte für 2023 vorgestellt. Die ersten Reaktionen der Community deuten daraufhin, dass 2023 ein spannnendes Jahr in ESO werden könnte. Hier, auf MeinMMO erfahrt ihr wieso.

Was bringt ESO im Jahr 2023? Wie gewohnt erscheint eine neue Prüfung (für 12 Spieler). Zwar wird es dieses Jahr nur 2 neue Dungeons geben, dafür werden sich die Entwickler aber verstärkt auf Spielerleichterungen und Fehlerbehebungen konzentrieren.

Die neue Story bringt uns zurück nach Morrowind, wo wir den Deadrafürsten Hermaeus Mora treffen werden.

Hier ein kurzer Überblick über alle Inhalte:

Eine neue Klasse mit eigener Mechanik

Zwei neue Gefährten

Zwei neue Gebiete

10 neue Gegenstandssets, neue Antiquitäten, neue Sammlungsstücke, neue Errungenschaften und Titel

Das Kartenspiel “Ruhmesgeschichten” bekommt einen neuen Kartensatz.

1 neuer Raid für 12 Spieler

Wie kommt die Erweiterung an? Eine Abstimmung im offiziellen Feedback-Thread der Ankündigung der Inhalte von 2023 zeigt bisher, dass ein wenig mehr als die Hälfte positiv gestimmt ist. Das ist eine bessere Bilanz als im Vorjahr. Allerdings haben bisher auch nur wenige User abgestimmt.

Mehr als 50 % der Spieler haben die Inhalte für 2023 bislang in der Abstimmung überzeugen können.

(via ESO-Forum)

Der Beitrag hat bis jetzt 237 Votes (Stand: 26. Januar 2023, 19:15 Uhr). Bislang zeigt die knappe Mehrheit eine positive Reaktion auf die neuen Inhalte. Ein wenig mehr als ein Viertel der Spieler freuen sich sogar sehr über den Content.

Auf reddit zeigen sich die User größtenteils begeistert

Gleich in mehreren Beiträgen auf reddit herrscht eine sehr positive Stimmung in Hinblick auf das diesjährige Abenteuer. In einem Beitrag zu den ESO Ankündigungen entdeckt man Kommentare wie:

“Ah, verdammt, neue Klasse, ich muss wohl wieder zu ESO zurückkehren” – schreibt TheFrozenSlime

“Heilige Scheiße, neue Klasse. Großartig.” – schreibt spudral

In einem anderen Beitrag ist die Stimmung auch gut:

“Wenn dies tatsächlich der Fall ist, was ich hoffe, bin ich noch mehr begeistert. Hoffentlich ist es eine Rückkehr zur Form nach ein paar glanzlosen Jahren.” – schreibt destindil

“Ehrlich gesagt ist das genug, um mich glücklich zu machen!” – schreibt Jrod the Thunder God

Nur wenige User zeigen sich enttäuscht über die neuen Inhalte:

“Hatte wirklich auf Zauberhandwerk gehofft, aber es hört sich so an, als wäre das verschrottet und in diese neue Klasse umgewandelt worden.” – schreibt Red-on-Red-Lean

Auch auf MeinMMO gab es ein sehr postitives Feedback

Auch auf MeinMMO war die gute Stimmung merkbar. In unserem ersten Artikel zu den neuen Inhalten gab es fast ausschließlich zufriedene Äußerungen. Den Artikel könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

ESO bekommt endlich eine neue Klasse – Alles zur Erweiterung Necrom und den Inhalten 2023

Das sagten unsere Leser:

“Endlich zurück nach Morrowind. Endlich ein Wiedersehen mit Naryu.” – schrieb Direwolf

“Also der Trailer sieht echt MEGA aus und weckt in mir das Interesse, wieder in ESO anzufangen.” schrieb Cherico

Spieler freuen sich auf eine lang ersehnte neue Klasse

Der Wunsch, dass ESO eine neue Klasse bringt, wurde nach jahrelangem Warten endlich erfüllt. In den vergangenen Jahren machte sich zunehmend eine merkbare Enttäuschung breit, wenn fest stand, dass es keine neue Klasse zu einem neuen Kapitel geben würde.

2017 erschien mit dem Kapitel Morrowind die Hüter-Klasse. Das Kapitel Elsweyr brachte 2019 den Nekromanten. Und dann kam lange Zeit keine neue Klasse hinzu, was für immer lauter werdende Rufe im Chat der folgenden Ankündigungs-Streams geführt hat.

Mit dem Arkanisten als neue Klasse in diesem Jahr wurde vielen ESO Spielern damit ein großer Wunsch erfüllt, auf den sie lange gewartet haben. Außerdem hebt sich die neue Klasse von allen bisherigen Klassen ab, denn der Arkanist besitzt eine ganz neue Spielmechanik: eine Art Kombo-System.

Der Arkanist bringt mit der neuen Crux-Mechanik frischen Wind ins Spiel.

Mit Einführung dieser Klasse wurde außerdem die maximale Anzahl an Charakterplätzen auf insgesamt 20 Plätze erhöht.

Mit der Rückkehr nach Morrowind wird Nostalgie geweckt

Es kam bei den Spielern immer gut an, wenn alte Erinnerungen mit einem Kapitel geweckt werden konnten. Das hat man gerade bei dem Kapitel Greymoor und dem Kapitel Morrowind gemerkt. Im letzten Kapitel High Isle wurde das von vielen Spielern vermisst.

Doch mit der Rückkehr nach Morrowind besitzt das Kapitel Necrom diesen Nostalgie-Bonus wieder.

Es gibt ein Wiedersehen mit einem beliebten Charakter

Die verruchte Assasine Naryu Virian ist für die Spieler ein bekanntes und vor allem beliebtes Gesicht in ESO. Ihre direkte und verführerische Art in Kombination mit ihrem Sinn für schwarze Humor hat sie zu einem Sympathie-Träger in der ESO Community gemacht.

Sie schaffte es mit ihrer eigensinnigen und gewinnenden Charakter sogar in unsere Top 3 der liebenswerten NPCs in ESO. Dieses Jahr dürft ihr euch darauf freuen, ihr erneut zu begegnen.

Auch mein Fazit: Mich haben die neuen Inhalte für dieses Jahr absolut überzeugt! Ich bin selbst wirklich gespannt auf die neue Klasse und wie es sich mit ihr spielen lässt. Die Umsetzung mit einer neuen Spielweise finde ich genial. Das hat mich wirklich absolut überrascht. Die letzten beiden Kapitel haben mich nicht wirklich überzeugt. Die Änderungen am Kampfsystem haben mir auch ganz und gar nicht gefallen. Daher war ich extrem glücklich über die bereits angekündigte Kursänderungen in diesem Jahr. Die Story des Kapitels Morrowind hat mir damals sehr gut gefallen. In dieses Gebiet zurückzukehren, gefällt mir daher auch sehr gut. Die Ausschnitte im Ankündigungs-Stream haben außerdem durch die Begegnung mit Hermaeus Mora einen schön düsteren Eindruck gemacht. MiezeMelli

Autorin bei MeinMMO, offizielles Mitglied des ESO Stream-Teams

Wie steht ihr zu dem neuen Kapitel Necrom und den Inhalten für 2023? Schreibt es uns hier in die Kommentare.

Bis das angekündigte Kapitel rauskommt, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Schaut euch so lange doch unseren ESO Rückblick auf das Jahr 2022 an.