Was wurde aus dem Mann, der 500 Millionen $ bekam und versprach, die MMORPGs der Zukunft zu bauen?

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Seit dem April 2022 arbeitet die Firma an „M-Square“, einem Web-3-Metaverse-Projekt: Die Idee ist es, einen riesigen virtuellen Begegnungsraum zu schaffen, in das Entwickler dann NFT oder andere digitale Objekte einbauen können.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Wenn man sich MMORPGs anschaut: Es sind nur noch wenige in Entwicklung, obwohl sie ein Fünftel aller Einnahmen in der Industrie bringen.

2019 gründete er ein Studio in Edmonton, Kanada. Heute weiß man, dass dort das Survival-RPG “Nightingale” entsteht. Dazu sagte er in einem Interview (via Game Informer ):

Ich möchte, dass die Industrie wieder an Online-Games glaubt. Wir sind durch eine Art nuklearen Winter gegangen, vor allem bei MMOs, und das lag zum Teil an der Technik, zum Teil am Gameplay und den Erwartungen der Kunden. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um die Idee wiederzubeleben, wie bedeutungsvoll diese Welten sein können. […]

Das sagte der Mann damals: Nach dem Riesen-Investment schlug Narula die ganz großen Töne an. Er sagte (via gamesindustry ):

Insert

You are going to send email to