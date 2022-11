Neuer Survival-Shooter war große Hoffnung für das MMO-Genre – Stirbt nun, bevor es den Early Access verlässt

Scavengers ist ein Shooter, der einen Mix aus PvE, Sandbox und klassischem Survival-Shooter bot. Er erschien am 1. Mai 2021 im Early Access auf Steam und Epic Games. Schon im Mai 2022 wurde angekündigt, dass das Spiel in den Wartungsmodus versetzt wird. Jetzt steht fest: Im Dezember ist endgültig Schluss.

Was ist so besonders an dem Spiel? Scavengers sollte das neue Vorzeigespiel der Technik „SpatialOS“ werden. Diese Technik sollte eigentlich das MMO-Genre revolutionieren, weil es dem Shooter ermöglichte, 9.000 Spieler gleichzeitig in einen Kampf zu schicken. Damit wären neue Weltrekorde möglich gewesen.

SpatialOS sollte es generell kleinen Entwicklerteams erlauben, riesige Projekte zu realisieren. 2017 hatten Investoren stolze 502 Millionen US-Dollar in die Technik gesteckt. Doch bisher blieben die Erfolge aus. Scavengers sollte das ändern.

Wie lief es für das MMO Scavengers? Schon zum Start des Early Access wurde auf das „Massive“ im Spiel verzichtet. In den größten Matches treten gerade mal 60 Spieler gleichzeitig in drei verschiedenen Teams gegeneinander an.

Das Grundprinzip erinnert an Fortnite oder andere Battle Royales, wobei nicht der letzte Überlebende gewinnt, sondern das Team, das die meisten Punkte holt. Für diese Punkte konntet ihr aber auch viele PvE-Herausforderungen meistern, darunter den Kampf gegen schwere Bosse.

Euch standen dabei vorgefertigte Charaktere zur Verfügung, aus denen ihr einen pro Match wählen konntet.

Unser Redakteur Benedict bezeichnete es deshalb auch als das „Fortnite der alten Leute“. Unsere Kollegen der GameStar haben das Spiel im Video genauer vorgestellt:

Scavengers wird im Dezember eingestellt

Was passiert mit Scavengers? Am 16. Dezember wird Scavengers abgeschaltet. Der Shooter konnte die breite Masse nicht für sich gewinnen. Schon zum Start des Early Access spielten im Peak nur 16.000 Leute auf Steam. In den letzten 24 Stunden waren gerade mal 54 Spieler gleichzeitig auf Steam online.

Deswegen kam es nicht mal zu einem vollständigen Release – das Spiel stirbt im Early Access.

Was passiert mit SpatialOS? Improbable, die Firma hinter der Wundertechnik, hat einen neuen Fokus abseits des klassischen Gamings gefunden.

Sie fokussieren sich jetzt auf das „Metaverse“ als neues Geschäftsfeld. Ihr Projekt soll bis zu 10.000 Spieler gleichzeitig darstellen können, um etwa Events oder Ankündigungen in einer virtuellen Welt stattfinden zu lassen.

Alles, was nicht dem Metaverse dient, sei nicht mehr im Fokus der Firma, erklärt der Chef Herman Narula.

Rund um das Metaverse gibt es aber auch Kritik, unter anderem vom Steam-Boss: Steam-Boss Newell sagt: Viele, die vom Metaverse schwärmen, haben wohl nie ein MMO gespielt.