Das kommende Survival-Spiel „Voidtrain“ auf Steam schickt euch auf eine luftige Zugfahrt. Gemeinsam mit anderen Spielern könnt ihr euch auf Entdeckungstour in einer kuriosen Welt machen, in der ihr Ressourcen sammelt und Monster jagt. In den Kommentaren schreiben User, an welche Games sie der Trailer erinnert und sind schon gespannt auf das Spiel.

Was ist Voidtrain für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um eine Mischung aus Bausimulator mit Crafting und Survival-Spiel mit Shooter-Elementen.

Ihr spielt einen Mechaniker, der sich in einer seltsamen, neuen Welt wiederfindet, die nach ihren eigenen Gesetzen und Regeln funktioniert. Mit eurer fliegenden Eisenbahn macht ihr euch an die Erkundung der Lüfte und kümmert euch um euer Überleben.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer von Voidtrain:

Bau dir eine Eisenbahn und fliege damit durch die Welt

Wie sieht das Gameplay in Voidtrain aus? Das Spiel beginnt zunächst mit einem kleinen Eisenbahn-Wagen. Auf dieser Basis könnt ihr weiter aufbauen: Ihr könnt weitere Elemente nach Belieben hinzufügen, individuell anpassen und auch den Typ des Motors bestimmen, welche aus unterschiedlichen Eisenbahn-Ären stammen.

Ausgestattet mit der fliegenden Eisenbahn lernt ihr nun eure Umgebung kennen und versucht zu überleben. Denn der Spieler begibt sich auf eine Zugfahrt innerhalb einer seltsamen Welt. Schwerkraft gibt es nicht überall – und so kann es passieren, dass euch auch mal Dinge oder Lebewesen entgegengeflogen kommen.

Hier seht ihr ein paar Einblicke in das kuriose Gameplays von Voidtrain

In der Spielwelt sammelt ihr Ressourcen und seht euch an den Stationen sowie den Inseln um, die ihr auf eurem Weg findet. Ihr werdet dort auf Kreaturen treffen, die ihr jagen könnt. Ihr werden außerdem zahlreiche Rätsel und Puzzle vorfinden und Geheimnisse der Spielwelt lüften.

Gibt es einen Multiplayer-Modus? Ihr könnt die Reise im Koop mit anderen Spielern antreten und euch gemeinsam an die Erkundung der Lüfte machen. Bis zu 4 Spielern können gemeinsam zocken.

Wann erscheint Voidtrain? Bisher ist noch kein genaues Datum bekannt, wann das Game erscheinen wird. Ihr könnt euch bisher das Spiel auf die Steam-Wunschliste setzen.

Was schreibt die Community unter den Trailer? Auf YouTube schreiben User unter dem Gameplay-Trailer, an welche Spiele sie der bunte Genre-Mix in Voidtrain erinnert.

neckkeys: „Weil es sich anfühlt wie Bioshock Infinite, werde ich es ausprobieren.“

Naomi Ying: „Das ist Worlds Adrift, aber mit Zügen, ich liebe es!“

Milo Van: „Das gibt mit Dishonored/Bioshock Vibes“.

Eine weitere Person muss bei den Kreaturen an Half-Life denken. Auch Raft wird als ähnlicher Spieltitel von einem User genannt.

Viele User loben das Konzept und die Idee hinter dem Spiel und sind gespannt, wie das Game in seiner finalen Umsetzung aussieht. Einige bitten um einen VR-Support von Voidtrain.

Hier findet ihr noch ein Top-RPG mit Koop, in dem ihr eine Helden-Familie spielt – kostet gerade nur 7 € auf Steam.