9.000 Spieler gleichzeitig in einer Schlacht? Neuer Shooter will es möglich machen

Der Shooter Scavengers mischt verschiedene Shooter-Inhalte und hat zudem eine besondere Idee. Er möchte Schlachten mit sehr vielen Spielern ermöglichen. In einem ersten Test konnten bereits 1.700 Spieler gleichzeitig in ein Match.

Was ist das für ein Spiel? Scavengers verbindet Elemente aus klassischen Shootern, Battle Royale, Survival-Games und Koop-Gameplay zu einer ganz neuen Art von Spiel. Ihr kämpft zwar gegen andere Spieler, aber könnt alleine keine Runde gewinnen.

In der bisherigen Version von Scavengers, die wir von MeinMMO schon ausführlich vorgestellt haben, treten bis zu 60 Spieler in 3er-Teams gegeneinander an. Doch für die Zukunft könnten die Matches noch viel größer werden.

Was ist neu? Die Entwickler von Scavengers experimentieren mit einem neuen Multiplayer-Mode, der vor allem auf eine riesige Skalierung geht. In einem ersten Test konnten so 1.700 Spieler aus Amerika und Europa gegeneinander kämpfen und wurden später sogar von tausenden NPCs unterstützt.

Am Ende konnten so über 9.000 Charaktere an der Schlacht teilnehmen.

Wer übrigens selbst Scavengers in der kleinen Version ausprobieren möchte, hat an morgen die Chance dazu. Wir von MeinMMO verlosen zudem Keys für den Early Access: Neuer Shooter Scavengers startet morgen auf Steam – Holt euch hier einen Key.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt So sieht ein “traditionelles Match” im Trailer zu Scavengers aus.

1.700 Spieler in einem Match und es ist chaotisch

Was ist bei diesem Test passiert? Für den Test wurden die 1.700 Spieler auf eine spezielle Map gebracht, in der nicht das traditionelle Battle Royale gespielt wird. Stattdessen befanden sich Admins in Form von riesigen Monstern auf der Karte, die vor allem Unfug mit den Spielern trieben, wie der Redakteur James Davenport in seinem Artikel schreibt (via PC Gamer):

Die Admins schubsten die Spieler durch die Gegend wie einen Tennisball

Sie ließen Meteore regnen oder erzeugten tödliche rote Felder

Sie warfen Spieler Abhänge runter

Im Verlauf wurden zudem weitere, virtuelle Spieler beschworen, sodass sich am Ende 9.600 Charaktere auf der Karte befunden haben sollen.

Die Idee dahinter war vor allem das Stressen der Server, die mit 1.700 Spielern, tausenden NPCs und den vielen Effekten ordentlich ausgelastet waren. Wer Bilder von dem Event sehen möchte, findet sie ebenfalls bei PC Gamer ((via PC Gamer).

Wie geht es weiter mit der Massenschlacht? Was genau die Entwickler mit den Erfahrungen aus dem Test anstellen, ist nicht bekannt. Ein Modus mit tausenden von Spielern wurde bisher nicht angekündigt. Der Test an sich ist aber spannend, weil es Spieler gibt, die sich genau solche Massenschlachten wünschen.

Träume von MMOs mit riesigen Welten und Schlachten

Warum ist der Stresstest so interessant? Einige Spieler wünschen sich riesige Schlachten mit tausenden von Teilnehmern, die mit dem Fortschreiten der Technologie eigentlich möglich werden sollten.

Doch während in den MMOs aus den 90ern und 2000ern hunderte Spieler gleichzeitig an Kämpfen teilnehmen konnten, ist die Zahl der Spieler in den letzten Jahren tendenziell eher gesunken. Durchgesetzt haben sich kleinere PvP-Arenen und Dungeons, statt riesiger Battlegrounds.

Die späteren Hype-Trends MOBA (5v5), Battle Royale (100 bis 150 Spieler) und Survival-Spiele (oftmals mit Servern für 50 bis 100 Spieler) ebenfalls nicht das Thema von Massenschlachten auf.

Was ist das Problem? Ein Grund für die angepassten Spielerzahlen ist oftmals die Performance. Die wird durch steigende Grafik und die vielen Effekte drastisch eingeschränkt, wie man beispielsweise im PvP-Gebiet von Cyrodiil in ESO sehen kann.

Trotzdem wurden immer wieder hohe Versprechungen gemacht, wie etwa bei Amazon, die mit New World riesige Armeen mit hunderten Spielern versprachen. Sollte es zu Performance-Problemen kommen, würden einfach neue Amazon-Server hinzugeschaltet. Inzwischen sind viele Inhalte jedoch instanziiert, wie etwa der Kampf um Festungen, wo nur im 50v50 gekämpft wird.

Wo kann man Massenschlachten heute erleben? Die beiden bekanntesten Titel für Massenschlachten dürften derzeit Planetside 2 und EVE Online sein:

Scavengers könnte mit seinen 9.600 Spielern theoretisch einen neuen Rekord aufstellen und das mit einer ganz anderen und moderneren Grafik. Schlachten in EVE Online sind eher an eine Reihe von orangen Punkten und Excel-Tabellen, wie ihr in diesem YouTube-Video sehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagt ihr zu Massenschlachten in Shootern und MMOs? Hofft ihr darauf, dass ihr irgendwann mit tausenden in den Kampf zieht oder reichen euch die kleinen Dungeon- und PvP-Gruppen?

Die interessantesten neuen MMOs für das Jahr 2021 haben wir euch in diesem Artikel vorgestellt: Die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2021.