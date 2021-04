Am 28. April startet der Multiplayer-Shooter Scavengers den geschlossenen Early Access auf Steam. Wir haben für euch viele Keys, die ihr hier abstauben könnt. Macht euch selbst ein Bild von dem neuen PvPvE-Spiel.

Was ist Scavengers? In dem kostenlosen Third-Person-Shooter vereinen die Entwickler die Elemente eines Survival-Spiels, in dem ihr um euer Überleben auf einem lebensfeindlichen Planeten kämpft, mit schneller PvP-Action. In Scavengers wurde die Erde von einer Katastrophe heimgesucht und ist komplett zugefroren. Auf der Oberfläche tummeln sich Monster und wilde Menschen, die euch zerfleischen wollen.

In dieser Umgebung müsst ihr die Sicherheit eurer orbitalen Bunker verlassen, um Daten zu sammeln, die das Überleben der Menschheit sichern sollen. Geführt werdet ihr dabei von einer KI, der es aber herzlich egal ist, wer ihr die Daten bringt. Darum müsst ihr euch in Scavengers nicht nur gegen die Monster behaupten, sondern auch gegen andere Mitspieler.

Das ist das Gameplay: In einem Match mit 60 Spielern landet ihr mit eurem Team, das aus 3 Leuten besteht, auf einer verschneiten Map. Eure Aufgabe ist es, die Datenpunkte auf der Karte aufzuspüren und die meisten von ihnen zu sammeln. Am Ende des Matches müsst ihr das Dropship erreichen, das euch vom Planeten zurück in den Orbit bringen wird.

Beim Spielen habt ihr die Wahl aus 6 verschiedenen Explorer-Charakteren. 3 von ihnen sind sofort verfügbar, weitere 3 werden durch die Ingame-Währung freigeschaltet, die ihr während der Matches verdienen könnt. Sie haben eigene Fähigkeiten und Waffen, die sich voneinander abheben. Ihr könnt also den Charakter wählen, der eurem Spielstil am meisten zusagt.

Es gibt verschiedene Waffen für Nah- und Fernkampf, Munition und Ausrüstungen, die ihr einsammeln oder von anderen Spielern looten könnt. Ihr könnt außerdem Fahrzeuge finden und reparieren, um euch schneller über die Map zu bewegen.

Es gibt ein Level-System. Ihr sammelt EXP, wenn ihr allgemeine Aufgaben im Spiel erledigt, wie Gegner töten, Ausrüstung oder Datenpunkte sammeln.

Ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht verhungert und auch nicht erfriert, indem ihr Tiere jagt oder Wärmequellen aufsucht.

In Scavengers gibt es ein Crafting-System, mit dem ihr eure Ausrüstung oder auch Schilde verbessern könnt.

Beim PvE-Aspekt des Spiels müsst ihr gegen verschiedene Typen von NPC-Gegnern und Bosse antreten, die ihr gerade am Anfang eines Matches häufiger bekämpfen werdet als andere Spieler.

Regelmäßig werden starke Stürme über die Map fegen und ihr müsst Schutz in Gebäuden suchen, sonst bekommt ihr einen Frost-Debuff. Wenn das passiert, verliert ihr langsam eure Max-HP und könnt nicht heilen, sondern müsst euch erst am Feuer aufwärmen.

Während ihr Spielt wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms das aktuelle Ranking angezeigt und welches Team die meisten Datenpunkte gesammelt hat. Freut euch daher nicht zu früh, wenn ihr gerade führt. Es kann nämlich passieren, dass die verbleibenden Teams sich deswegen zusammen auf euch stürzen.

Den Trailer zum geschlossenen Early Access könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Steigt direkt ein in den geschlossenen Early Access

Was kann ich hier gewinnen? In Zusammenarbeit mit dem Entwickler Midwinter Entertainment und dem Publisher Improbable verlosen wird 3.000 Keys für den Zugang zum geschlossenen Early Access von Scavengers auf Steam.

Ihr werdet euch selbst ein Bild von dem Spiel machen können, bevor es mit dem Release richtig losgeht.

Der Early Access von Scavengers beginnt morgen, am 28. April, ihr könnt also direkt loslegen und euch ins Spiel stürzen. Beim Betreten des Spiels werdet ihr in der Lobby ein Tutorial spielen können, das euch die Gameplay-Grundlagen und die Steuerung beibringt.

Wie bekomme ich einen Key? Wenn ihr in den Early Access von Scavengers einsteigen wollt, dann könnt das ganz leicht in dieser Verlosung machen.

Schreibt uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel, um einen garantierten Key zu erhalten.

Registriert euch in unserem Verlosungs-Tool, um eine Chance auf einen Key zu erhalten. Diese werden zufällig unter allen Teilnehmern verteilt.

Die Keys werden morgen, am 28. April, verschickt.

Viel Glück bei der Verlosung und viel Spaß mit dem Early Access!