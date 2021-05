Shooter Scavengers ist auf Steam heiß gestartet – Das sagen die ersten Spieler

Am 1. Mai startete die offene Early-Access-Phase des neuen Online-Shooters Scavengers. Auf Steam gingen dem Team schnell die Keys aus, so groß war der Ansturm. Wir schauen uns die ersten Reviews an, wie der Shooter ankommt.

Was erwartet euch in Scavengers? Im Free2Play-Shooter müsst ihr euch Erde begeben die nach einer Katastrophe vereist ist, um dort nach Daten zu suchen. Diese Daten sollen das Überleben der Menschheit sichern. Ihr kämpft in den verschneiten Landschaften gegen wilde Bestien und andere Spieler-Teams, welche euch die Daten wegschnappen wollen.

Anschließend ist es nötig, die Daten zum Dropship zu bringen und von dort aus zur Orbitalstation. Nur, wenn ihr das schafft, gibt es eine Belohnung. Ihr müsst in gefährlichen Stürmen überleben, gegen Monster und andere Spieler kämpfen.

So macht ihr mit: Zuerst wurden nur Keys für den Zugang zur Early-Access-Phase verteilt. Beispielsweise über Twitch Drops oder über Verlosungen auf Gaming-Websites. Allerdings war die Nachfrage nach Steam-Keys zu Scavengers so groß, dass sich das Entwicklerteam am 1. Mai dazu entschloss, das Spiel für alle zu öffnen. Ihr könnt euch Scavengers jetzt also einfach kostenlos über Steam oder den Epic Games Store herunterladen.

Die Meinung zu Scavengers ist durchwachsen

Wie kommt das Spiel an? Da es sich noch um eine frühe Early-Access-Phase handelt, die zudem erst vor wenigen Tagen geöffnet wurde, gibt es auf Metacritic noch keine Stimmen zum Spiel. Daher schauen wir uns die Bewertungen auf Steam und Stimmen auf Facebook und Twitter an. Die Steam-Wertungen fallen mit 54% durchwachsen aus (Stand 3. Mai um 9:45 Uhr bei 2.641 Stimmen).

Das sagen negatve Bewertungen:

Ravencypher erklärt (via Steam): “Es ist Mist. Eure Teamkameraden arbeiten nie zusammen, das Spiel stürzt alle 2 Minuten ab, es gibt massiven Lag und die besonderen Waffen sind einfach nicht stark genug. Oh und andere Spieler können euch quer über die Map durch Felsen und Wände erschießen…”

Moonship85 fasst seine Erfahrung zusammen (via Steam): “Schlechter Loot – Check, Dummes Rumgelaufe auf der Suche – Check, Gegner tauchen aus dem nichts auf – Check, Teammates haben kein Plan – Check, Gegner sind voll Overpowered mit Ultraseltenem Gear – Check.”

Backstab ärgert sich über den technischen Zustand (via Twitter): “Ich habe gerade 3 Spiele hintereinander gespielt und jedes Mal am Ende ist es abgestürzt und ich habe keine Belohnung bekommen.”

Scavengers hat vorm Release offenbar schon Cheater-Probleme

Hier einige positive Stimmen:

C.C. Regan meint (via Facebook): Ok, das Spiel macht richtig Spaß. Aber ich glaube, es gibt Cheater mit Aimbots. Ein Team aus drei Spieler konnte mit abschießen, ohne einmal daneben zu schießen, während ich getarnt war…”

Mateusz Fiuk schreibt (via Twitter): “Das Spiel macht schon ordentlich Spaß aber in jeder Lobby gibt es mindestens ein Team, das Cheats nutzt.”

Twitch.tv/DinoBiboTV erklärt (via Steam): “Das Game an sich macht echt Laune. Es hat hier und da aber leider einige Ecken und Kanten, jedoch großes Potenzial. Daher hoffe ich, es wird angenommen von den Spielern. Ich kann es definitiv empfehlen. Es ist mal was ganz anderes als der ganze Einheitsbrei, den man sonst hat im BR-Universum.”

In den Kommentaren auf der Facebook-Seite und der Webseite von MeinMMO vergleichen die Nutzer das Spiel mit dem Shooter “The Cycle” – einige Spieler bescheinigen Scavengers, es habe Potential, kann einige Spieler im jetzigen Zustand aber noch nicht allzulange fesseln.

Es gilt zu bedenken, dass sich Scavengers noch in der Early-Access-Phase befindet. Es handelt sich nicht um die finale Version. Daher sind technische Probleme und Bugs zu erwarten. Die Entwickler wollen ja Feedback der Spieler haben, um zu sehen, was funktioniert und wo noch Dinge verbessert werden sollen.

