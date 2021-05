Shooter Scavengers bringt das Massive in MMO zurück – Plant Massenschlacht für Tausende auf Steam

Der Shooter Scavengers ist nicht nur ein Mix aus diversen Genres, wie Survival und Battle-Royale. Es gibt darin auch Massenschlachten, die aber bisher nur einem kleinen Test-Publikum zugänglich waren. Bald soll es aber einen weiteren Test geben, bei dem ihr ebenfalls dabei sein dürft.

Was hat es mit den Massenschlachten auf sich? Regulär spielen in Scavengers 60 Spieler in 20 3er-Teams ein wildes Battle-royale, in dem auch PvE und Survival-Elemente vorkommen. Kollege Benedict Grothaus nennt es aufgrund des etwas gemäßigteren Tempos auch „Fortnite für alte Leute“

Doch Ende April 2021 fand ein Test für eine ungleich größere Schlacht statt. Dort kämpften um die 1.700 Spieler aus Amerika und Europa auf einem riesigen Schlachtfeld und Tausende von NPCs mischten auch noch mit.

Am Ende kamen so über 9.000 Charaktere zusammen, die sich eine riesige Ballerorgie lieferten. Die revolutionäre neue Technologie SpatialOS machte es möglich.

Das Event damals war allerdings nicht öffentlich zugänglich. Das ändert sich nun aber bald.

So ging es zuletzt in der Massenschlacht ab.

Große Massenschlacht für alle – So macht ihr mit!

Wann geht es wieder los? Am 29. Mai 2021 um 20:00 Uhr unserer Zeit könnt ihr auf Steam an dem Test-Event zu den Massenschlachten teilnehmen.

Wie kann man an der Massenschlacht teilnehmen? Ihr müsst hierzu nur auf Steam oder über den Epic-Games-Launcher Scavengers starten und in der Lobby den Modus ScavLab auswählen. Das ist eine Test-Umgebung für Features wie die Massenschlachten.

Was erwartet euch in den Massenschlachten? Am Tag des Events könnt ihr an sportlichen Minispiel-Wettbewerben, riesigen Schlachten teilnehmen sowie an einer live stattfindenden, digitalen Fragestunde mit dem CEO und Mitbegründer von Midwinter Entertainment, Josh Holmes.

Der hat außerdem noch ein paar direkte Worte an die Community:

Mit dieser Veranstaltung können Spieler einen ersten Blick auf die bisher nie dagewesene Größe und die Spielmöglichkeiten von ScavLab werfen. Wir werden die Funktionen und Spiel-Ideen mit bis zu 5.000 Spielern in einer gemeinsam genutzten Umgebung testen – mit dem Potenzial für weitere solcher zukünftigen Events. Unser wichtigstes Ziel ist dabei, ein Erlebnis zu erschaffen, an dem Leute teilnehmen wollen, um Spaß zu haben, und wir werden mit jedem ScavLab-Event ein paar neue Dinge ausprobieren, um dies zu erreichen. Wir hoffen sehr, dass die Community uns auf dieser verrückten Reise begleiten wird.

Scavengers ist auf Steam erfolgreich gestartet und wird heiß diskutiert. Das gilt auch für die Crew von MeinMMO. Daher haben wir eine ganze Folge unseres MeinMMO-Podcasts dem Thema gewidmet, wenn es heißt „Alle reden über den heißen Shooter Scavengers“. Hört doch mal rein und erfahrt, was die Kollegen Leya und Schuhmann zu dem neuen Shooter mit SpatialOS zu sagen haben.