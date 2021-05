Wir reden über den heißen Shooter Scavengers und den Prozess von Apple und Epic

Die neueste Folge des MeinMMO-Podcasts ist hier. Diese Woche drehen sich unsere Gespräche um den neuen Shooter Scavengers und was beim Prozess von Apple und Epic los ist.

Das sind unsere Themen: Auf Steam ist diese Woche der neue Battle-Royale-Shooter mit Survival-Elementen namens Scavengers gestartet. Das Interesse an Zugangs-Keys war hoch, weswegen die Entwickler letztendlich alle reingelassen haben.

Der Gerichtsprozess zwischen Apple und Epic Games hat begonnen und direkt für einige Lacher gesorgt. Während der Verhandlung riefen Kids “Free Fortnite” rein und störten den Ablauf. Der Chef von WoW hat eine klare Ansage bezüglich des DPS in seinem Spiel gemacht und ein Twitch-Streamer hat in Diablo 2 so richtig dick übertrieben.

Hier sind die Themen dieser Woche im Überblick:

Und ihr seid herzlich eingeladen, mit uns in den Kommentaren zu diskutieren. Denn wir präsentieren die News nicht nur, sondern geben auf unseren eigenen Senf dazu und betrachten die Geschehnisse aus der Experten-Perspektive.

Dabei sind:

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. So haben wir zum Beispiel ausführlich über Kriminalität in Online-Games gesprochen.

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen.