Der Hersteller SecretLab hat einen Gaming-Schreibtisch vorgestellt, den ihr für 449 Euro bestellen könnt. Der Schreibtisch bietet neben einer coolen Beleuchtung auch Kabelmanagment und andere interessante Funktionen. MeinMMO stellt euch den Schreibtisch vor.

Wer gerne zockt, der kennt vermutlich das Problem, dass man schnell viele Geräte auf einmal benutzt. Neben der Gaming-Maus und einer Tastatur kommt schnell ein Headset oder ein Ladekabel für den Controller oder das Smartphone hinzu. Andere besitzen vielleicht noch eine Zweit-Maus oder zusätzliches Zubehör für den Zockerabend.

Mit so viel Geräten kann der Schreibtisch jedoch sehr schnell ziemlich unordentlich werden, vor allem wenn man keine Lust hat, jedes Mal seine Sachen zu verstauen.

Hier möchte jetzt der Hersteller SecretLab mit seinem “Secretlab MAGNUS Metal Desk” eine Option für Gamer bieten. Denn das ist ein Schreibtisch, der sich um die Ordnung auf eurem Schreibtisch kümmern soll. MeinMMO stellt euch den Schreibtisch vor.

Der Gaming-Schreibtisch von SecretLabs.

Schreibtisch bietet hochwertige Verarbeitung, Kabelmanagement und Headset-Halterung

Das bietet euch der Gaming-Schreibtisch: Der Schreibtisch bietet euch einige Möglichkeiten, euren zukünftigen Gaming-Platz in Ordnung zu halten:

Ein umfangreiches magnetisches Kabelmanagment. Damit lassen sich sämtliche Kabel eures Gaming-Systems elegant verstecken und verstauen.

Der Schreibtisch ist breit genug für mehrere Bildschirme und euren Desktop-PC.

Außerdem setzt der Schreibtisch auf eine Kombination aus Holzfaserplatte und Stahl. Dadurch ist der Tisch besonders widerstandsfest und soll außerdem laut Hersteller kratzfest sein. Der Schreibtisch selbst soll problemlos bis zu 100 Kilogramm tragen können.

Zusätzlich lässt sich der Schreibtisch mit weiteren Modulen erweitern. So könnt ihr euch zusätzliche Kabelschächte oder Kabelhalter zum Schreibtisch dazu bestellen. Auf diese Weise könnt ihr euren Schreibtisch extrem umfangreich ausstatten. Die Erweiterungen müsst aber auch entsprechend bezahlen und sind nicht exklusiv.





So sieht der Gaming-Schreibtisch von SecretLab aus.

Was kostet der Schreibtisch? In seiner Grundausstattung kostet der Gaming-Schreibtisch von SecretLab 449 Euro. Für zusätzliche Erweiterungen kommen aber weitere Kosten dazu.

Für ein zusätzliches “Secretlab Cable Management Bundle” zahlt ihr 44 Euro zusätzlich.

Für die “Secretlab Magnetic Cable Anchors”, mit denen ihr Kabel auf der Tischplatte halten könnt, müsst ihr ebenfalls 19 Euro zusätzlich zahlen.

Außerdem könnt ihr ein Mauspad, das “Secretlab MAGPAD Desk Mat” für 79 Euro erwerben. Das lässt sich magnetisch mit der Tischplatte verbinden.

Zusätzlich könnt ihr noch RGB-Beleuchtung für den Schreibtisch kaufen. Diese müsst ihr dann selbst befestigen. Diese “Secretlab MAGRGB Diffused RGB Strip” kosten immerhin 59 Euro.

Für das umfangreichste Paket müsst ihr also durchaus bereit sein, rund 600 Euro auf den Tisch zu legen. Dafür habt ihr aber sicher auch den aufgeräumtesten Schreibtisch unter euren Gamer-Kollegen.

Hat den Schreibtisch schon jemand getestet? Das Online-Magazin TweakTown hat den Schreibtisch schon einmal unter die Lupe nehmen dürfen (via TweakTown.com).

Die sind von dem Schreibtisch ziemlich begeistert. So hat sich der Hersteller für ein intelligentes Design entschieden und auch die Verarbeitung ist gelungen. Tweaktown bezeichnet den Schreibtisch als “Apple-Schreibtisch” unter den Schreibtischen.

Ähnlich sieht es das Magazin T3.com (via T3.com). Ihr bekommt ihr einen toll verarbeiteten Schreibtisch, der aus Metall entworfen worden ist und außerdem ein gutes und durchdachtes Kabelmanagement bietet. Der Schreibtisch ist jedoch so schwer, dass man ihn nur zu zweit aufbauen kann. Auch bemängelt T3.com, dass zusätzliche Ergänzungen extra kosten, was beim Basis-Preis von 449 Euro nicht gerade wenig ist.

Wie sieht der Schreibtisch aus? Den gesamten Schreibtisch könnt ihr euch im offiziellen Vorstellungs-Video

So sieht der Schreibtisch im offiziellen Vorstellungs-Video aus.

IKEA, Razer und sogar Linus machen Gaming-Möbel

Nicht nur SecretLab hat Gaming-Möbel im Angebot. So hat sich der Möbelgigant IKEA mit Hersteller ASUS für eine Kooperation zusammengetan. Diese wollen gemeinsam Gaming-Möbel entwerfen und diese interessierten Käufern anbieten. Bisher gibt es diese Möbel nur in China zu kaufen, im Herbst 2021 sollen wir sie aber auch in Deutschland kaufen können.

Ein besonderes Accessoire von den Ikea-Möbeln ist sicher eine Holzhand. Denn diese Gaming-Hand passt auf eure Kabel oder Gaming-Headset auf, solange ihr nicht am Schreibtisch seid.

Gibt es auch innovativere Gaming-Möbel? Wer nach Inspirationen für seinen zukünftigen Gaming-Bereich sucht, der kann sich auch Razers innovativen Gaming-Chair ansehen. Dieser bietet euch einen 60-Zoll-Rollout-Display mit Panorama-Darstellung und soll euch kräftig durchschütteln, wenn im Spiel neben euch eine Bombe explodiert.

Und falls ihr nicht am Schreibtisch zocken wollt oder Stühle grundsätzlich uninteressant findet, hat eine japanische Firma auch eine Lösung für euch. Denn die Firma Bauhutte hat ein Gaming-Bett vorgestellt, aus welchem ihr nicht mal fürs Zocken aufstehen müsst.

Dieses Bett wollte sich sogar Linus von Linus Tech Tips bestellen, doch leider war es schon ausverkauft. Stattdessen hat Linus sein eigenes ultimatives Gaming-Bett entworfen, welches nur aus IKEA-Möbeln besteht. Das könnt ihr also grundsätzlich auch selber bauen, wenn ihr das nächste Mal IKEA besuchen fahrt.