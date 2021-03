Nils Raettig von der GameStar hat sich die neu vorgestellten Gaming-Möbel von IKEA angesehen und ist alles andere als überzeugt. Für Raettig verdienen diese Möbel das Attribut “Gaming” nicht wirklich. Was ihn nicht überzeugt, könnt ihr in seiner Kolummne bei der GameStar nachlesen.

Linus Sebastian hat also jede Menge Möbel zu seinem “ultimativen” Bett kombiniert. Doch IKEA hatte bereits erklärt, dass man sich mit ASUS zusammentun will, um richtige Gaming-Möbel für IKEA zu entwickeln. Dazu gehört übrigens auch eine schicke Gaming-Hand , die euch beim Zocken unterstützen möchte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So sieht das Bett aus: In seinem YouTube-Video stellt Linus das finale Ergebnis vor. Wir haben das (englische) Video hier für euch eingebettet.

Wie kompliziert ist der Aufbau? Ihr müsst vor allem ein Tagesbett (Flekke) und mehrere Beistelltische aufzubauen. Der Aufwand hält sich also in Grenzen. Anschließend hat Linus ein paar Details vorgenommen:

Dieses Bett hatte auch Linus Sebastian von Linus Tech Tips entdeckt und wollte es bestellen. Als er vom japanischen Hersteller nichts gehört hatte, beschloss er selbst so ein Bett zu bauen. In seinem Video stellt er sein „ultimatives Gaming-Bett“ vor. Dabei verwendet er fast ausschließlich IKEA-Möbel.

Insert

You are going to send email to