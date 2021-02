Und falls ihr Stühle grundsätzlich doof findet, gibt es dafür ebenfalls eine Lösung. Die japanische Firma Bauhutte hat ein Gaming-Bett vorgestellt , aus welchem ihr nicht mal fürs Zocken aufstehen müsst. Dank jeder Menge Schränke, Beistelltischchen und Regale könnt ihr auch Verpflegung in Form von Snacks und Energy-Drinks in euer Umgebung unterbringen.

MeinMMO konnt den Aeron Chair „Gaming Edition“ von Hermann Miller testen und verrät euch in diesem Artikel, wie gut sich in diesem Stuhl sitzt.

Auch andere Hersteller bieten bereits Gaming-Möbel in verschiedenen Varianten an. So hat der Hersteller Noblechairs einen Gaming-Chair im ESO-Design vorgestellt. Dieser soll je nach Händler zwischen 400 und 500 Euro kosten. Der ist damit deutlich günstiger als etwa der 1.500 US-Dollar teure Gaming-Chair von Hermann Miller, der gemeinsam mit 30 Ärzten entwickelt worden sein soll.

Bei den Gaming-Möbeln handelt es sich noch um ein Pilotprojekt, welches offiziell Ende Januar 2021 in China gestartet ist. Laut IKEA sollen die Möbel ab Herbst 2021 auch in Deutschland erhältlich sein und dann fest zum Inventar von IKEA gehören.

