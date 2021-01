MMORPG ESO bekommt eigenen Gaming-Stuhl – Sieht gut aus und ist rückenschonend

Der Hersteller Noblechairs hat seit neustem einen Gaming-Stuhl passend zu The Elder Scrolls Online im Angebot. Er kommt in einer besonderen Optik daher und basiert auf einem Modell, das allgemein als gut und rückenschonend bewertet wird.

Was ist das für ein Stuhl? Der Gaming-Stuhl setzt auf eine hohe Rücklehne und zwei Armstützen an der Seite. Bespannt ist der Stuhl mit Kunstleder in schwarzer und goldener Optik.

Am auffälligsten ist das Symbol von ESO an der Kopfstütze, sowie der Drache und der Schriftzug zum Spiel auf der Rückseite der Rückenlehne. Außerdem hat der Rand des Stuhls ein auffälliges Muster.

So sehen die Besonderheiten des Stuhls im Detail aus.

Der Stuhl bietet dabei die gewohnten Features ohne viel Schnickschnack. Ihr könnt die Höhe und die Position der Rückenlehne verstellen und die Armpolster sollen recht dick sein, was das Ablegen der Arme angenehm machen soll.

Wie teuer ist der Stuhl? Derzeit hat Noblechairs noch keinen Preis für den ESO-Stuhl veröffentlicht. Er basiert jedoch auf dem Noblechairs Hero, den es schon länger zu kaufen gibt. Der kostet zwischen 400 und 500 Euro je nach Händler.

In einer ähnlichen Region könnte sich auch die besondere Version zu ESO bewegen.

Der neue Stuhl von Herman Miller und Logitech hingegen fällt etwas teurer aus:

Der Hero wird besonders für die Rückenschonung gelobt

Was ist der Noblechairs Hero für ein Stuhl? Der Stuhl wird in vielen Bewertungen gelobt, besonders für die Einstellungsmöglichkeiten im Rückenbereich.

So gibt es eine stufenlos einstellbare Lendenwirbelstütze, die zwar etwas schwer zu erreichen sein soll, aber dafür den Rücken gut unterstützt.

Die Webseite PCGamer hat den Hero in seiner Top 5 der besten Gaming-Stühle.

Auf der Webseite Gaming-Stuhl.de landet der Hero ebenfalls in den Top 5.

Auch die Webseite Techradar setzt den Stuhl von Noblechairs auf Platz 5 ihres Rankings für 2021.

Generell gehört Noblechairs zu den besten und bekanntesten Marken für Gaming-Stühle.

ESO-Fans bekommen nicht nur einen Stuhl, sondern auch besondere Eheringe.

Fans von ESO werden in letzter Zeit mit verschiedenen besonderen Gegenständen im passenden Look versorgt. Erst vor wenigen Tagen haben wir über besondere Eheringe berichtet, die ihr für 1.000 Dollar kaufen könnt.

Doch auch im MMORPG selbst tut sich gerade einiges. So wurde erst am 26. Januar die neue Erweiterung Blackwood angekündigt. Diese führt in die Gebiete von The Elder Scrolls IV: Oblivion und lässt euch gegen einen Daedra antreten. Alle Details zu der Erweiterung findet ihr hier:

