WoW Chef hat klare Ansage an alle Spieler, die über zu wenig Schaden jammern

In einem Interview sprach der Creative Director von World of Warcraft, Ion Hazzikostas, über Items und ihre Stärke. Dabei hatte er einige Worte an die Spieler, die behaupten, Gegenstände und ihre Stufe wären die Voraussetzung für gute Schaden-Zahlen im Raid.

Das sagt der Chef: Der Streamer und WoW-Experte Preachlfw sprach in einem Interview mit Ion Hazzikostas. Er merkte dabei an, dass sich die Kräfteverteilung in Shadowlands seltsam anfühle (via Twitch).

Obwohl man nur etwa 10 Gegenstandstufen „hintendran“ sei, wäre man deutlich schwächer als die Spieler mit minimal stärkeren Items, meint er. Darum kam die Frage auf, ob solche Probleme von den Entwicklern behoben werden. Die Antwort von Hazzikostas darauf war jedoch recht direkt:

Die Prämisse dieser Frage interessiert mich sehr, ich kann dem so nicht zustimmen. Wenn Spieler Mythic-Raider sehen, die um ein vielfaches mehr Schaden machen als sie, dann ist das ehrlicherweise eine Sache des Skills. Wie du selbst sicherlich sehr gut weiß, gibt es gewaltige Unterschiede im Skill, wenn es um Leistung geht. Das Power-Budget der Items hat sich seit Jahren nicht verändert. Eine Gegenstandstufe gibt grob 1 %. So war es schon damals in Wrath of the Lich King. […] Wenn du dir die Werte ansiehst, sollte ein Brustteil mit Stufe 226 etwa 26-30 % mehr Ausdauer und primäre Attribute haben als ein Stufe-200-Brustteil. Und das sollte auch gleichmäßig so über die gesamte Ausrüstung bleiben. Ion Hazzikostas

Hazzikostas führt weiter aus, dass das totale Budget der Gegenstände in Shadowlands sogar geringer sei als noch etwa in BfA, wo Dinge wie Azeritkräfte und später Verderbnis eine Rolle spielten.

Es schwingt die Idee durch: Wenn Spieler zu wenig Schaden machten, sollten sie das nicht auf Blizzard und die Balance schieben, sondern ihre Spielweise verbessern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Preach selbst antwortet, dass er sich da nicht so sicher sei, aber er vertraue auf die Einschätzung des Entwicklers.

Was ist ein „Budget“? Unter dem Begriff Item-Budget versteht man die zusammengefassten Werte eines Gegenstands, also seine Primär- und Sekundärattribute sowie mögliche Sockelplätze oder Tertiärwerte wie Lebensentzug.



Das Budget beschreibt, wie stark ein Gegenstand wirklich ist in einem quasi-numerischen Wert, der jedoch nirgendwo angezeigt wird. Als einzige Referenz für dieses Budget dient Spielern die Gegenstandstufe, bei der gelten sollte: je höher, desto besser. Einige Spieler haben jedoch den Eindruck, dass das Budget und die Gegenstandstufe nicht linear anwachsen, sondern Items mit höherer Stufe viel stärker seien.

Shadowlands – Werden wir zu spät zu stark?

Das ist das Problem: Viele Spieler haben offenbar den Eindruck, dass sie mit Erreichen von Stufe 60 und ihren ersten Gegenständen nichts ausrichten können. Hätten sie sich gerade mit Gegenstandstufe 200 ausgerüstet, sei das nichts wert, wie Preach erklärt.

Der Unterschied zu Spielern mit höheren Gegenstandstufen sei zu groß. Ein Spieler in seinem Chat merkt dazu etwa an: „Legendarys dienen als Multiplikator.“ Auf diese Weise wären Items, die mythische Raider erhalten, viel stärker als das, was der Durchschnittsspieler bekommen kann.

Die Kritik dabei ist, dass Spieler offenbar das Gefühl haben, dass mythische Raids zu stark belohnt werden. Der Unterschied in Schaden und Heilung etwa sei deutlich größer als das, was das Budget der Gegenstände erlauben sollte.

Wie sieht die Realität aus? Exemplarisch habe ich einige Zahlen aus meinem eigenen Raid verglichen. Da ich mit meiner Gilde ebenfalls im mythischen Schlachtzug unterwegs bin, ohne unter den Top 10 mitzuspielen, ist die Referenz vermutlich recht passend.

Die Beobachtung dabei ist, dass der tatsächliche, numerische Anstieg relativ linear bleibt und sich grob im Rahmen dessen bewegt, was Hazzikostas behauptet. Als Beispiel habe ich den Kampf gegen Schlickfaust gewählt, da dieser einen reinen DPS-Check darstellt:

normal: Gegenstandstufe 187, durchschnittliche DPS bei zwischen 3.000-4.000

heroisch: Gegenstandstufe 213, durchschnittliche DPS bei zwischen 5.000-6.000

mythisch: Gegenstandstufe 225, durchschnittliche DPS bei etwa 7.000

Unser Schaden im normalen Modus.

Unser Schaden im heroischen Modus.

Unser Schaden im mythischen Modus. Grafiken stammen von warcraftlogs. Quelle kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht genau genannt werden.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei anderen Bossen wie Schrillschwinge. Der durchschnittliche Schaden steigt bei uns stärker als die von Hazzikostas angesprochenen 1 % pro Gegenstandstufe, allerdings kommen hier auch weitere Faktoren hinzu wie bessere Medien in den Seelenbanden, mehr Medien und Fähigkeiten sowie Sockel und legendäre Fähigkeiten.

Viele besonders gute Logs entstehen zudem durch Unterstützung anderer Spieler, etwa mit dem Zauber Seele der Macht vom Priester, der 20 Sekunden lang 25 % Tempo gewährt.

Legendarys und die Pakte sind Features, die ebenfalls einen erheblichen Teil des Schadens ausmachen. Pakte sind das neue Kern-Feature von Shadowlands und im Moment in einem Zustand, der laut Hazzikostas soweit zufriedenstellend sei. An diesem System wird sich also vermutlich nicht viel ändern.

Wie weit der persönliche Skill beim Schaden eine Rolle spielt, ist objektiv schwer messbar. Jedenfalls scheint Hazzikostas zu glauben: Wenn Spieler zu wenig Schaden machen, schieben sie das gerne auf Gear und die Balance. Sie sollten aber lieber bei sich selbst ansetzen und ihre Spielweise in WoW optimieren.

Weitere legendäre Gegenstände kommen mit Patch 9.1 sogar noch hinzu. Geplant sind offenbar Pakt-Legendarys für jede Klasse und jeden Pakt – insgesamt also 48 Stück. Legendäre Gegenstände können zudem im kommenden Patch noch weiter ausgebaut werden, was ihren Einfluss auf den Schaden eventuell weiter steigert:

WoW macht Legendarys in Patch 9.1 noch stärker – So wertet ihr sie auf