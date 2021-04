WoW macht Legendarys in Patch 9.1 noch stärker – So wertet ihr sie auf

Mit Patch 9.1 bekommen die Legendarys in WoW: Shadowlands ein Upgrade auf höhere Stufen. Game Director Ion Hazzikostas hat nun in einem Interview erklärt, was man für diese Aufwertung braucht.

Was passiert mit den Legendarys? Mit dem kommenden Patch 9.1 könnt ihr eure Legendarys auf die Stufen 5 und 6 aufwerten und sie damit stärker machen. Sie steigen so auf die Gegenstandstufen 250 bzw. 260 auf. Dazu benötigt ihr jedoch das neue Material “Soul Cinders”, etwa: Seelenzunder (zuvor bekannt als “Mega-Seelenasche”).

Diese neue Mega-Seelenasche bekommt ihr ab der Stufe 9 im Turm Torghast, der mit 9.1 um die Stufen 9-12 erweitert wird. Torghast musstet ihr auch schon für die früheren Stufen der Legendarys besuchen. Dort findet ihr nämlich jetzt schon die “normale” Seelenasche (“Soul Ash”), die ihr für die Aufwertungen von Stufe 1 bis 4 benötigt habt.

Ein positiver Aspekt ist außerdem, dass ihr beide Ressourcen gleichzeitig bekommen könnt. Wer in den hohen Stufen von Torghast unterwegs ist, soll zukünftig beide Materialien als Belohnung erhalten. Das macht das Farmen einfacher und ihr müsst euch nicht entscheiden, ob ihr lieber ein altes Legendary aufwerten oder ein neues herstellen möchtet.

Wie ihr Legendarys genau herstellen und aufwerten könnt, verraten wir euch in diesem Guide: So stellt ihr die legendäre Gegenstände in Shadowlands her.

Seelenasche verdient ihr in Torghast. Die höheren Ebenen geben mehr Asche und die Belohnungen der niedrigeren Ebenen gleich dazu! Das soll auch mit der neuen Mega-Seelenasche so funktionieren.

Refund und Reforge für Legendarys kommt später

Was verriet Hazzikostas noch? Im Interview mit dem Livestreamer Preach verriet der Game Director, dass auch Funktionen zum Eintauschen (Refund) und Umschmieden (Reforge) für Legendarys geplant sind (via Twitch).

Die sollen es jedoch sehr wahrscheinlich nicht mit Patch 9.1 ins Spiel schaffen. Für die Zukunft sind diese beiden Features jedoch geplant.

Wie sehen die neuen Legendarys aus? Bereits jetzt kann man auf dem PTR einige neue Legendarys bewundern, die für jede Klasse ins Spiel kommen werden. 10 Davon haben wir euch in einem Artikel bereits vorgestellt. Das Besondere an ihnen ist, dass sie die jeweilige Pakt-Fähigkeit eurer Klasse verstärken.

Einige davon klingen richtig stark, darunter das Venthyr-Legendary für alle Schurken-Spezialisierungen und das Kyrianer-Legendary der Paladine.

Was bringt Patch 9.1 noch? Die Highlights von Patch 9.1 sind:

Die neue Story

Das neue Gebiet Korthia

Ein neues Kapitel der Pakt-Kamapgne

Das Fliegen in Shadowlands

Der neue Raid: Sanktum der Herrschaft

Ein neuer Mega-Dungeon

Ein genaues Release-Datum für das Update gibt es noch nicht. Jedoch verriet Hazzikostas, dass Patch 9.1 und die neue Erweiterung “The Burning Crusade” für WoW Classic nicht gleichzeitig erscheinen werden, auch wenn sie im Moment zur gleichen Zeit getestet werden:

