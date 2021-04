WoW verrät neue Details zum Fliegen in Shadowlands – So lernt ihr es

Was ist das Problem mit dem neuen Update? Der Patch 9.1 bringt einige gute Neuerungen. So werden

In World of Warcraft: Shadowlands werdet ihr mit dem kommenden Patch 9.1 das Fliegen lernen. Doch die Freischaltung kommt nicht sofort und zudem werdet ihr nicht in jeder Region fliegen können.

