WoW: Patch 9.1 zeigt neue Legendarys, die Pakte noch wichtiger machen

Durch die vielen Änderungen und neuen Inhalte könnte es eine Weile dauern, bis alles ordentlich getestet und angepasst wurde. Rechnet also nicht mit einem Release in vor etwa 6-8 Wochen (grob Mitte Juni), vielleicht sogar später.

Hier sind insbesondere die Plätze wichtig. Mit fast jeder neuen Ruhm-Stufe verbessert ihr einen Mediumsplatz in eurer Seelenbande, wodurch das dort eingesetzte Medium verstärkt wird. Medien sind für viele Klassen die Grundlage für ihre Spielweise und ihren Schaden, was diese Verstärkungen besonders wichtig macht.

Darum werden Pakte noch wichtiger: Zusammen mit den Legendarys erhalten die Pakte 40 weitere Ruhmstufen – also insgesamt 80 und damit doppelt so viele. In den 40 neuen Stufen könnt ihr euch wieder einige Belohnungen freispielen:

Was sind das für Legendarys? Mit Patch 9.1 bekommen die Klassen neue Legendarys, die die Effekte ihrer Pakt-Fähigkeit verstärken. Pakte sind ein neues Feature in Shadowlands und Spieler bekommen zwei Fähigkeiten, wenn sie sich einem Pakt anschließen:

Der kommende Patch 9.1 für World of Warcraft ist endlich auf dem öffentlichen Testrealm (PTR) zu spielen. Eine der größten Änderungen im Patch sind neue Legendarys, die einige Klassen bereits erhalten haben. Der Clou an ihnen ist, dass sie eure Pakt-Wahl noch wichtiger machen können.

Insert

You are going to send email to