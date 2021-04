WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Wenn die Firma vermeiden will, dass sich noch mehr Spieler aufregen, müsste Patch 9.1 also als Erstes erscheinen. Werden die Inhalte dann besonders gut, ist zumindest ein Gros der Spielerschaft besänftigt. Auf eine offizielle Ansage müssen wir dennoch warten.

In einer Umfrage von wowhead haben bei über 13.000 Befragten ebenfalls 71,2 % der Spieler an, den Patch 9.1 früher sehen zu wollen:

Im Moment laufen also beide Tests separat und es war nicht ganz klar, ob die Inhalte auch grob gleichzeitig erscheinen. Wer sowohl Retail als auch Classic spielt, hätte wohl kaum für beide Zeit und hätte sich entscheiden müssen, was er zu Release spielen möchte.

Warum ist das wichtig? Die Tests der beiden neuen Inhalte liefen fast gleichzeitig an. Am 24. März ging die Beta von Burning Crusade Classic an den Start , am 14. April startete Patch 9.1 auf dem PTR von WoW.

Es handle sich um Projekte, die sich in ihrer benötigten Test-Zeit unterscheiden würden. Tests müssten entsprechend früh gestartet werden, um Feedback umsetzen zu können und so ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Unter anderem sprach Hazzikostas über den Release von The Burning Crusade Classic und Patch 9.1 . In Blizzard-Manier sind die Aussagen etwas vage, dennoch kann er mögliche Sorge damit vermutlich zerstreuen:

Das sagt Hazzikostas: Der chinesische Streamer LingHunFuSu konnte den Game Director von WoW, Ion Hazzikostas, in einem knapp 20-minütigen Interview zu einigen aktuellen Themen und kommenden Inhalten befragen (via Douyu ).

Die Tests vom kommenden Patch 9.1 für World of Warcraft: Shadowlands sowie der ersten Erweiterung für WoW Classic, The Burning Crusade, starteten nahezu gleichzeitig. Der Game Director Ion Hazzkostas beruhigt nun aber Spieler, die befürchten, dass die beiden Inhalte auch gleichzeitig erscheinen würden.

