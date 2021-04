World of Warcraft arbeitet offenbar an einem eigenen Tool, das die beliebte Website Raider.IO ersetzen soll. Das verrieten die Betreiber der Website – Und im Code vom neuen Patch 9.1 finden sich zudem bereits Hinweise auf das neue Feature.

Was ist das für ein Tool? Raider.IO ist eine Website, die den Fortschritt von Spielern in mythischen Schlüsselsteindungeons verfolgt (Mythic+). Sie zeichnet etwa auf:

welche Dungeons ihr in der Zeit geschafft habt

wie schnell ihr durch die Dungeons kommt

wie hoch der höchste Schlüsselstein auch außerhalb der Zeit abgeschlossen wurde

mit welchen Spezialisierungen und Rollen ihr unterwegs seid

Dabei vergibt euch das Tool einen „RIO-Score“, der anzeigen soll, wie erfahren ihr mit den Endgame-Inhalten seid. Raider.IO ist schon seit vielen Jahren populär und wird häufig genutzt, um in der Gruppensuche zu filtern.

Wie kommt es in WoW? Die Macher von Raider.IO haben in einem Blogpost verraten, dass auch Blizzard nun an einem solchen System arbeitet (via Raider.IO). Dazu hätten die Entwickler zur Seite Kontakt aufgenommen und sie ausgefragt.

So sieht eine Seite auf Raider.IO aus. Zusätzlich gibt es Infos zur Skillung, der Ausrüstung und mehr.

In Form des „Mythic + Score“ soll Raider.IO auch in WoW implementiert werden und ähnlich funktionieren. Details dazu gibt es noch nicht, aber die Dataminer von wowhead haben in Patch 9.1 auf dem PTR von WoW schon Code-Zeilen entdeckt, die auf das Tool hinweisen (via wowhead):

Laut den Code-Zeilen wird es ein UI geben, also ein eigenes Interface für das Tool.

Die Score setzt sich offenbar aus allen Dungeons zusammen.

Die einzelnen Werte für die Dungeons werden separat aufgeschlüsselt angezeigt.

Eine Anzeige verrät, wie viel Score ein erfolgreicher Dungeon euch einbringen würde.

Ob das alles genau so stimmt, steht noch nicht fest und ist reine Interpretation des gefundenen Codes. Ebenso steht noch nicht fest, wann die Mythic+ Score erscheinen wird. Möglicherweise schon mit dem kommenden Patch 9.1, vielleicht aber auch später.

„Mythic+ Score“ für WoW – Ist das gut oder schlecht?

Darum ist das Tool so kontrovers: Die RIO-Score ist bei Spielern stark umstritten. Die einen kritisieren, dass Spieler dadurch auf eine Zahl reduziert und nicht mehr mitgenommen werden, obwohl sie gut genug seien. Nur, weil sie nicht genug durch Mythic+-Dungeons rennen, hätten sie dann nicht genügend Score, obwohl sie das technische Verständnis besäßen.

Außerdem führt die Score dazu, dass einige Spieler Dungeons verlassen, obwohl sie sie locker in der Zeit geschafft hätten – Nur eben unterhalb des Werts, der ihnen etwas nutzt. So lassen sie einfach vier andere Spieler im Stich.

Ein 10 Jahre altes Item in WoW hilft euch gerade beim schwersten Content

Trotzdem wird Raider.IO als Orientierungshilfe recht gerne genutzt. So zeigen die Details etwa an, wie viel Erfahrung ein Spieler mit dem Endgame-Content hat. Schafft er einen hohen Schlüssel in der Zeit, ist es wahrscheinlich, dass er auch bei kleineren Schlüsseln eine Hilfe ist – Oder man mit ihm an noch höheren Keys arbeiten kann.

Wie funktioniert Mythic+ überhaupt? Mythische Schlüsselsteindungeons („Mythic+“ oder „M+“) sind Endgame-Inhalte in WoW. Ihr verstärkt die mythischen Dungeons des Spiels mit Schlüsselsteinen, die auf Stufe 2 beginnen und von dort aus ins Unendliche nach oben wachsen.



Mit den Stufen erhalten die Gegner mehr Lebenspunkte und besondere Fähigkeiten, sogenannte „Affixe“. Die Dungeons werden dabei immer schwerer, je höher die Stufe ist.



Ziel ist es, einen Dungeon in der vorgegebenen Zeit zu schaffen und dabei genügend Gegner und alle Bosse zu töten. Je nachdem, wie gut ihr in der Zeit liegt, wird der Schlüssel um bis zu drei Stufen aufgewertet.



Dabei ist zufällig, welchen Dungeon der nächste Stein verstärkt. Wird der Schlüssel nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen, verliert ihr eine Stufe.

Was muss WoW besser machen? Spieler hoffen nun, dass die guten Eigenschaften von Raider.IO übernommen werden, während Fehlverhalten bestraft wird. Auf reddit etwa heißt es vom Nutzer samra23: „Eine der schönen Sachen an RIO ist, dass man keine Score verlieren kann. Ich hoffe, Blizzard behält das bei und wir verlieren nicht den Anreiz, mit Freunden zu gehen oder Schlüssel über der Zeit abzuschließen“ (via reddit).

Der Nutzer SC_x_Conster hält dagegen, dass aber doch wenigstens Spieler bestraft werden sollen, wenn sie den Dungeon frühzeitig verlassen. Das sei jedoch laut Auffassung etlicher anderer Spieler schwer umsetzbar, ohne dass die Bestrafung zu noch mehr toxischem Verhalten führe.

Grundsätzlich scheint die Resonanz aber positiv zu sein. Auch, wenn es Gegner gibt, sehen viele Spieler kein Problem in der Mythic+ Score. Raider.IO werde ohnehin genutzt – Dann könnte Blizzard es ja auch wenigstens direkt selbst implementieren. So pfusche keine Drittseite in der API und den Daten herum.

Wenn das Tool mit Patch 9.1 kommt, wird es dennoch vermutlich für Streitereien unter Spielern sorgen. Die sind ohnehin schon nicht ganz glücklich mit der Richtung, in die WoW sich gerade bewegt:

Einige WoW-Spieler verspotten schon jetzt den neuen Patch 9.1, haben keine Lust drauf