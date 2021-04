Wieder andere weigern sich einfach, die von Blizzard vorgesehenen Rollen zu nutzen. In einem +14-Dungeon heilte ein Druide einfach als Katze , einen +19-Dungeon schaffte eine Gruppe ganz ohne Heiler (via wowhead ).

Mulini denkt, dass er auf diese Weise sogar noch weitere 1-3 Stufen meistern könnte, also bis zu +20 solo. Viele Spieler schaffen so etwas nicht einmal in einer vollen Gruppe.

All das zielt darauf ab, dass er sich besser heilen und gleichzeitig Gegnern besser entkommen kann. Möglich war der Run vermutlich auch wegen der Affixe in dieser Woche. Diese sind Blutig und Bebend.

Für sein Legendary setzt er auf Blutschattens Herrschaft, das die starke, defensive Fähigkeit „Vampirblut“ verbessert. Dadurch kann Mulini Vampirblut häufiger wirken, was ihm eine stärkere Selbstheilung ermöglicht. An Talenten nutzt er:

